Rockstar Games hat soeben bekannt gegeben, welchen Inhalt das kommende Update mit sich bringt. Dieses führt euch auf eine neue Insel und hält einen spannenden Raubüberfall für euch bereit.

GTA Online wird größer

Kürzlich veröffentlichte Rockstar Games einen kurzen Clip und kündigte damit neue Inhalte für GTA Online an. Nun gibt es neue Informationen. Zu einem neu veröffentlichten Video heißt es:

„Es ist an der Zeit, den Einsatz so hoch wie nie zuvor anzusetzen. Du hast einen verurteilten Spion aus dem Bolingbroke-Gefängnis befreit. Du hast die Welt vor einem egomanischen Technologie-Milliardär gerettet. Und du hast die Chancen einem Kasino das Geld abgeknöpft. Dieses Mal nimmst du es mit einer ganzen Insel auf. Bereite dich auf die bisher größte, gewagteste und actionreichste Erweiterung von Grand Theft Auto Online vor und infiltriere die abgelegene Inselanlage des berüchtigtsten Drogenhändlers der Welt: Der Cayo-Perico-Überfall. Es liegt an dir, einen Weg zu finden, Cayo Perico, eine der sichersten privaten Inseln der ganzen Welt, die dort stationierten schwer bewaffneten Sicherheitskräfte zu umgehen oder zu neutralisieren und mit wertvollen Beweisen und so viel Kunst, Gold und Drogengeld, wie du tragen kannst, zu entkommen. Wähle deine Werkzeuge. Wähle deine Vorgehensweise. Wähle dein Team - oder mach es sogar ganz allein. Hauptsache du schaffst es in einem Stück zurück nach Los Santos. Der „Cayo Perico“-Raubüberfall ist das größte GTA-Online-Abenteuer aller Zeiten, mit einer völlig neuen exotischen Heist-Location und einem brandneuen Konzept, das die Möglichkeit bietet, alles alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern zu spielen. Außerdem kannst du neue Fahrzeuge und taktische Waffen erwerben, neue soziale Räume zum Tanzen und Feiern mit Freunden und neuen Weltklasse-DJs erleben und neue Radiosender mit über 100 neuen Songs hören. Oh, und ein sehr großes, sehr vielseitiges und sehr schwer bewaffnetes U-Boot-Hauptquartier mit vielen anderen Überraschungen. Bleib dran für weitere Details zum Cayo-Perico-Überfall. Erscheint für PS4, Xbox One, PC und über Abwärtskompatibilität für PS5 / Xbox Series X|S.“

Am 15. Dezember ist es soweit.

Originalbeitrag:

Neue „GTA Online“-Map“: Erster Teaser veröffentlicht

Grand Theft Auto Online erhält offenbar ein großes Update und wie es aussieht, könnt ihr euch demnächst auf eine völlig neue Landmasse freuen.

GTA Online: Ein geheimnisvoller Tweet

Während viele Spieler ungeduldig auf GTA 6 warten, werkelt Rockstar Games auch nach all den Jahren regelmäßig und fleißig am Blockbuster GTA Online. Bald steht wohl ein großes Update an, denn der Spielentwickler veröffentlichte auf Twitter ein mysteriöses Video, das offenbar eine neue Landmasse zeigt.

Was erwartet euch?

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen zu dem veröffentlichten Video, doch Mutmaßungen gibt es bereits viele. Einige haben sich die Zeit genommen, um das Video zu analysieren – so zum Beispiel der Twitter-Account GTA Series Videos. Dieser behauptet, dass es sich bei der Landmasse um eine völlig neue Insel handelt.

The next #GTAOnline Heist will take place on a new island pic.twitter.com/JHwDiUgMxf — GTA Series Videos (@GTASeries) November 19, 2020

Auf was ihr euch genau freuen könnt, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was würdet ihr euch denn wünschen? Was sollte sich eurer Meinung nach auf der von Spielern vermuteten Insel befinden?