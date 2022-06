Für viele Gamer ist es wichtig, dass sie einen ausladenden Umfang für ihr Geld bekommen. Bei den folgenden Spielen macht ihr in dieser Hinsicht nichts verkehrt. Denn diese 13 Abenteuer werden euch extrem lange unterhalten.

Videospielkultur Facts

13 Spiele für geduldige Gamer

28 Stunden für Demon's Souls, 30 für Assassin's Creed: Valhalla und 40 Stunden für Cyberpunk 2077 – die meisten Games lassen sich locker in ein paar Tagen oder Wochen durchspielen. Aber es gibt auch einige Videospiele, die sich nicht in einen so „engen“ Zeitrahmen drücken lassen – so sind vor allem RPG-Fans es gewohnt, mehr als 100 Stunden in ihre virtuellen Ausflüge zu investieren.

Doch es geht immer noch krasser: Für einige Videospiele braucht ihr sogar an die 400 bis 3.000 Stunden bis zur Komplettierung. Mithilfe von HowLongToBeat.com haben wir euch eine Bilderstrecke gebastelt, die euch zeigt in welchen Spielen ihr besonders lange verweilen könnt.

Klickt hier für 13 Videospiele, für die ihr euch extra viel Zeit einplanen solltet:

