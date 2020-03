GTA5: Vater lässt 11-Jährigen Auto fahren, damit er aufhört zu zocken

Gamer, egal ob jung oder alt, sind ganz gern mal drin und zocken ein paar Runden. Die Bewegung an der frischen Luft kann da hin und wieder auch mal drunter leiden. Was macht man da als Vater, um seinen 11-jährigen Sohn von der Konsole wegzubewegen? Bestenfalls nicht das.

Er war es leid, seinen Sohn dabei zu beobachten, wie er an der Konsole von der Polizei verfolgt wurde und Stunde um Stunde in GTA 5 verbrachte. Das geht auch im echten Leben, dachte sich daraufhin ein Vater, schnappte sich seinen Sohn und holte ihn zurück in die reale Welt. Auf ganz und gar nicht empfehlenswerte Weise.

Gut, dass der Vater kein Flugzeug oder Helikopter im Garten stehen hatte.

Als Elternteil meint man es gut mit seinen Kindern, also setzte er seinen 11-Jährigen kurzerhand ins Auto – auf den Fahrersitz. Den Sohn auf dem Parkplatz das Autofahren einfach mal früher beizubringen, endete allerdings in einer Strafanzeige:

The driver of this car was 11 years old… (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool… The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG