Nicht mehr lange und dann erscheint das Action-Spektakel Guardians of the Galaxy für PlayStation, Xbox, Switch und den PC. Höchste Zeit, alles vorzubereiten und die Festplatten auf Vordermann zu bringen. Und das solltet ihr auch – gerade PC-Spieler dürfen mit einem riesigen Speicherbrocken rechnen. Das zeigen jetzt die Systemanforderungen auf Steam.

Marvel's Guardians of the Galaxy Facts

Guardians of the Galaxy wird ein Speicher-Biest

Am 26. Oktober ist es soweit und Spieler können sich in die actionlastigen Abenteuer von Guardians of the Galaxy werfen. Doch bevor das geschieht, solltet ihr besser einen Blick auf die Systemvoraussetzungen werfen, denn besonders der benötigte Festplattenspeicher ist eine Wucht.

Laut offizieller Steam-Shopseite soll das Action-Game nämlich ganze 150 GB an Festplattenspeicher fressen. Das ist eine beachtliche Menge für ein Singleplayer-Game. (Quelle: Steam)

Zum Vergleich: Unter den Monstern der Festplattenfüller rangiert Guardians of the Galaxy zwar noch hinter dem mächtigen Call of Duty: Modern Warfare und Warzone (insgesamt 231 GB), doch noch knapp vor dem sehr umfangreichen Microsoft Flight Simulator (127 GB).

Schaut euch die genauen Systemvoraussetzungen auf Steam mal an:

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Betriebssystem: Windows 10 64-Bit Prozessor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Version 12 Speicherplatz: 150 GB verfügbarer Speicherplatz



Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Betriebssystem: Windows 10 64-Bit Prozessor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590 DirectX: Version 12 Speicherplatz: 150 GB verfügbarer Speicherplatz



Die anderen Anforderungen kommen gegenüber dem Speicherplatz geradezu harmlos daher, besonders für ein Spiel, das in vielen Bereichen an der Grafikschraube dreht und somit dank Raytracing und weiteren technischen Finessen das meiste aus der PC-Version herausholen will.

Stimmt euch auf das Spiel ein und schaut euch den Story-Trailer von Guardians of the Galaxy an:

Guardians of the Galaxy wird auf dem PC einen großen Teil eurer Festplatte einnehmen – ganze 150 GB beansprucht das Action-Spiel von Square Enix für sich. Zeit, den Rechner für den Release am 26. Oktober dementsprechend vorzubereiten.