Im Kino läuft „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ derzeit sehr erfolgreich. Was aber, wenn ihr euch das Ticket fürs Lichtspielhaus lieber sparen wollt und auf einen baldigen Streaming-Start bei Disney+ spekuliert? Wir verraten euch, wie lange ihr darauf wahrscheinlich noch warten müsst.

Nach einem eher enttäuschenden Ergebnis von „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ schlägt der dritte und finale Auftritt der „Guardians of the Galaxy“ im Kino weltweit ein. Vol. 3 befindet sich bereits wenige Tage nach dem Kinostart auf dem dritten Platz der erfolgreichsten Filme 2023 – mit Luft nach oben versteht sich (Quelle: Box Office Mojo).

Disney+: Ab wann läuft Guardians of the Galaxy Vol. 3?

Doch nicht jeder will gerne ins Kino, schaut stattdessen lieber zu Hause vor dem großen OLED-TV und so kostengünstig mit Familie und Freunden zusammen. Derartige Sparfüchse zielen auf einen baldigen Streaming-Start bei Disney+ ab. Doch wann steht der ins Haus?

Der Trailer macht Stimmung:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | Trailer deutsch

Ein Datum hat Disney noch nicht veröffentlicht, doch eine Tendenz ist absehbar. 2022 lagen zwischen Kinostart und Premiere bei Disney+ weniger Tage, als dies gegenwärtig der Fall ist. Zur Übersicht die letzten Marvel-Filme und deren exklusive Verweildauer im Kino beziehungsweise die Dauer bis zum Start auf Disney+:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: 47 Tage

Thor 4: Love and Thunder: 64 Tage

Black Panther 2: Wakanda Forever“: 82 Tage

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 89 Tage

Wieder längere Kino-Laufzeiten sind Teil der neuen Strategie bei Disney. Wir würden also nicht annehmen, dass sich dies jetzt ändert. Ergo: Ihr müsst wohl mindestens ein Vierteljahr warten, bis „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ nach dem Kinostart bei Disney+ ins Programm kommt.

Vor Mitte oder gar Ende August würden wir damit nicht rechnen. Sollte sich der dritte Teil des aktuellen Marvel-Hits noch länger im Kino halten, äquivalent zu „Avatar: The Way of Water“, dann könnte sich der Start noch weiter bis in den Herbst verschieben.

Wir sind aber guten Mutes und glauben eher an den August, schließlich lagen wir mit unserer letzten Schätzung zu „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ nicht ganz daneben.

Ihr habt den Film schon gesehen? Dann dürft ihr euch das folgende Video ansehen:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Die besten Easter Eggs Abonniere uns

Warum der Weg ins Kino sich dennoch lohnt

Wer so lange nicht warten möchte, der sollte vorher ins Kino gehen. Es lohnt sich. Mit einer IMDb-Bewertung von 8,3 Punkten beziehungsweise einem Voting von 82 Prozent bei Rotten Tomatoes (95 Prozent Zuschauer-Voting) ist es bisher der mit Abstand beste Marvel-Film des Jahres und braucht den Vergleich zu „Avengers: Endgame“ aus dem Jahr 2019 nicht zu scheuen.

