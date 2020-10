So etwas wie Weihnachten für Horror-Fans ist stets der Oktober, unter dessen Mantel so gut wie jeder Spiele-Shop einen Sale für Horror-Spiele in die weite Welt hinauswirft. Kurz gesagt: Halloween-Sale im PS Store! Und: Etwas gruselige Rollenspiele sowie etwas gruselige Adventures sind auch dabei.

Es ist ein guter Monat für Horror-Genießer, denn nicht nur wird Amnesia: Rebirth am 20. Oktober erscheinen, auch lässt The Dark Pictures: Little Hope es sich nicht nehmen, am 30. Oktober in den Release zu schleichen. Falls ihr euren Geldbeutel indes noch für Weihnachten aufheben wollt, gibt es auch Alternativen zum günstigen Preis: Und zwar beim Halloween-Sale im PS Store.

Horror- und Schauerspiele im Halloween-Sale

Mit bis zu 70 Prozent Rabatt wollen euch einige Spiele im PS Store einen Schrecken einjagen, andere sind dabei gar nicht derart gruselig – aber trotzdem günstig und gut. Wir haben ein paar Highlights für euch herausgepickt.

Nichts dabei? Wühlt euch selbst durch die Horror-Angebote im PS Store, es sind noch sehr viel mehr Spiele reduziert.

Der Halloween-Sale im PS Store endet am 3. November, es bleibt also noch eine ganze Weile Zeit, in der ihr euch entscheiden könnt. Zuweilen lohnt es sich auch, alle paar Tage wieder bei den Angeboten vorbeizuschauen, da sie sich hin und wieder ändern.