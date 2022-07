Wird die neue Samsung Galaxy Watch 5 Pro doch nicht so teuer, wie zuvor berichtet? Ein weiterer Händler hat die neue Top-Smartwatch gelistet und gibt dort einen deutlich geringeren Preis an. Damit könnte die Premium-Uhr doch wieder interessanter werden.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro etwas günstiger

Die Galaxy Watch 5 Pro wird die neue Speerspitze unter den Smartwatches von Samsung. Die Uhr soll mit hochwertigeren Materialien und einem großen Akku ausgestattet sein. Entsprechend war zu erwarten, dass die Preise deutlich höher angesetzt werden als bei der Galaxy Watch 4 Classic, die keinen Nachfolger mehr bekommen soll. Zuvor war beim Einstiegsmodell noch von 500 Euro die Rede gewesen, jetzt könnte es doch nicht so viel werden. Bei einem Händler wird die Galaxy Watch 5 Pro für 430 Euro gelistet (Quelle: Dealntech).

Das wären immer noch 30 Euro mehr als bei der Galaxy Watch 4 Classic, Samsung bietet aber auch mehr Ausstattung. Entsprechend darf die neue Uhr auch etwas teurer werden. Die normale Samsung Galaxy Watch 5 soll bei 260 Euro starten. Das wäre sogar etwas günstiger als bei der Galaxy Watch 4, die für ab 270 Euro angeboten wurde. Vielleicht will Samsung so die Verkaufszahlen weiter steigern. Mit der Zeit werden sowieso alle neuen Smartwatches von Samsung günstiger. Das haben wir beim Preisverfall der Galaxy Watch 4 gesehen.

Was die aktuelle Smartwatch-Generation von Samsung drauf hat, verraten wir euch im Video:

Samsung-Event am 10. August 2022

Spätestens am 10. August 2022 erfahren wir, was die neuen Samsung-Uhren kosten. Die Erwartungen sind groß, denn Samsung bekommt immer mehr Konkurrenz. Qualcomm hat kürzlich einen neuen Prozessor angekündigt, sodass die Konkurrenz zumindest technisch aufschließen oder vielleicht sogar mehr Leistung bieten kann. Der Drops ist da noch lange nicht gelutscht, denn jetzt ist auch Wear OS als Betriebssystem komplett freigegeben und nicht mehr nur Samsung vorbehalten. Unternehmen wie Mobvoi und Oppo haben schon neue Top-Smartwatches in Aussicht gestellt.

