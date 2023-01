Bei handyvertrag.de bekommt ihr gerade eine Allnet- und SMS-Flat samt 20 GB Datenvolumen für nur 11,99 Euro im Monat. Dazu erhaltet ihr 50 Euro Bonus, wenn ihr eure Rufnummer mitnehmt. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit.

Tarif-Schnäppchen bei handyvertrag.de

Günstige SIM-only-Handytarife gibt es wie Sand am Meer, doch ab und zu tauchen echte Knaller-Deals auf, so wie aktuell bei handyvertrag.de. Für nur 11,99 Euro im Monat bekommt ihr satte 20 GB LTE-Datenvolumen inklusive Allnet- und SMS-Flat. Dazu erhaltet ihr 50 Euro Rabatt auf die Tarifkosten, wenn ihr eure alte Rufnummer mitnehmt. Diesen Bonus gibt es allerdings nur mit 24 Monaten Vertragslaufzeit. Damit kommt ihr bei einem Effektivpreis von 9,91 Euro im Monat raus. Der Bereitstellungspreis in Höhe von 19,99 Euro entfällt. Bei Interesse solltet ihr euch ranhalten, denn das Angebot gilt nur kurze Zeit.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: handyvertrag.de

Netz: o2

20 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 11,99 Euro

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

50 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme



Prepaid oder monatlich kündbar, was ist die bessere Wahl? Erfahrt es in diesem Video:

Für wen lohnt sich das Tarif-Schnäppchen?

Der Deal bei handyvertrag.de lohnt sich für alle, die einen günstigen Handytarif mit viel LTE-Datenvolumen für wenig Geld suchen. Ihr zahlt weit unter 1 Euro pro GB – das ist ein sehr günstiger Preis, da das Angebot auch noch eine Allnet- und SMS-Flat beinhaltet. Einziger Wermutstropfen: Es handelt sich um einen reinen LTE-Tarif, 5G ist nicht dabei. Wir empfehlen daher, die monatlich kündbare Variante zu wählen, sodass ihr schnell wechseln könnt, sobald ein günstiger 5G-Tarif-Deal auftaucht.

