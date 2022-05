Das niederländische Start-up Squad Mobility präsentiert in Kürze ein solarbetriebenes Mini-E-Auto, das zu einem besonders günstigen Preis angeboten wird. Schon 6.250 Euro reichen für das Elektroauto Squad aus. Vorbestellungen sind bald möglich.

Squad: Günstiges Solar-E-Auto vor dem Start

Zweieinhalb Jahre nach den ersten Renderbildern möchte das Start-up Squad Mobility sein solarbetriebenes Mini-E-Auto am Wochenende bei der Fully Charged Show in Amsterdam vorstellen. Erstmals steht fest, mit welchen Spezifikationen das besondere Elektroauto angreift – und zu welchem Preis es veröffentlicht wird. Mit der Auslieferung des Squad möchte das Start-up 2023 beginnen.

Das E-Auto Squad soll auch nach Deutschland verkauft werden, Vorbestellungen könnten schon in wenigen Tagen möglich sein. Auch der Preis ist nun kein Geheimnis mehr: 6.250 Euro soll das kleine E-Auto kosten (Quelle: t3n). Doch nicht nur der Preis kann sich sehen lassen, sondern auch die Tatsache, dass sich der Akku wechseln lässt.

Squad Mobility zufolge soll das nur 1,2 m breite Auto für zwei Personen eine Reichweite von 100 km besitzen. Die beiden verbauten Lithium-Ionen-Akkus können über das Solardach aufgeladen werden, um die Reichweite zu erhöhen. Eine einfache Steckdose reicht aber auch aus, falls die Sonne nicht genug Energie hergeben sollte.

Mehr zum Squad im Video:

Squad: Günstiges Solar-E-Auto vorgestellt

Das Elektroauto für die Stadt wird in der EU in der Fahrzeugklasse L6e geführt. In Deutschland kann das E-Fahrzeug deswegen schon ab 15 Jahren mit einem Mopedführerschein gefahren werden. Allerdings beträgt die Höchstgeschwindigkeit auch nur 45 km/h. Ein weiterer Vorteil: Aufgrund der geringen Abmessungen sollen drei Squad-E-Autos auf einen herkömmlichen Parkplatz passen.

E-Auto von Squad: Größere Variante geplant

Nach dem Zweisitzer möchte sich das Start-up auf die Entwicklung eines größeren Modells konzentrieren. Hier sollen vier Personen mit etwas Gepäck Platz finden – wobei die Hinterbank eher für Kinder gedacht sein wird.