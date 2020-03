Bildquelle: GIGA

Früher als erwartet ist das Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite jetzt schon bei Amazon Deutschland aufgetaucht. Viele Infos zur Ausstattung des abgespeckten Galaxy Tab S6 stehen damit nun fest – doch es wird später auf den Markt kommen als zunächst berichtet.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: LTE-Tablet bei Amazon aufgetaucht

Die LTE-Variante des neuen Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist jetzt schon bei Amazon zu finden, inklusive Produktbild, vielen Eigenschaften und einem Termin zur Veröffentlichung. Hier hat sich in den letzten Stunden aber eine Änderung ergeben. Anders als zuvor berichtet, soll das Tablet nicht am 2. April, sondern nun doch erst am 16. April 2020 ausgeliefert werden. Eine Vorbestellung ist aber jetzt bereits möglich. Verkauf und Versand werden über Amazon Deutschland abgewickelt.

Preislich gesehen ist das Tab S6 Lite in der gleichen Kategorie zu finden wie das iPad (2019) mit 10,2-Zoll-Display . Beide besitzen eine ähnliche Ausstattung, wobei das Galaxy Tab S6 Lite von Samsung selbst in der kleinsten Variante wohl auf 64 GB Speicherplatz kommt. Beim iPad sind es hingegen 32 GB.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite bei Amazon anschauen *

Samsungs neues Tablet ist mit einer Bilddiagonale von 10,4 Zoll minimal größer. Die Auflösung des LC-Displays liegt bei 2.000 × 1.200 Bildpunkten, die Ränder sind an den Ecken abgerundet, was beim iPad nicht der Fall ist. Beim Prozessor hat man sich für den Exynos 9611 mit acht Kernen entschieden. Ihm stehen im Betrieb wohl 4 GB RAM sowie 64 oder 128 GB Festspeicher zur Seite. Letztgenannter lässt sich via microSD-Karte erweitern.

In der Bilderstrecke: So könnte ein faltbares iPad aussehen.

Bilderstrecke starten (13 Bilder) iPad knickt ein: Tablet-Revolution bei Apple – so könnte sie aussehen

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Schwerer als das iPad

Ein deutlicher Unterschied ist beim Gewicht zu erkennen. Während die Konkurrenz von Apple hier gerade mal 483 Gram (WLAN-Modell) beziehungsweise 493 Gramm (LTE-Modell) auf die Waage bringen, ist das Galaxy Tab S6 Lite laut Angaben von Amazon 798 Gramm schwer. Die Abmessungen des Tablets belaufen sich auf 24,5 x 15,4 x 0,7 cm. Ob die Informationen wirklich stimmen, müssen wir abwarten.

Das neue Tablet von Samsung besitzt zwei Kameras. Frontseitig liegt die maximale Auflösung bei 5 MP, hinten bei 8 MP. Auf einen LED-Blitz hat der Hersteller verzichtet. Wie schon beim größeren Galaxy Tab S6 gibt es Stereo-Lautsprecher von AKG mit Dolby Atmos.

Mit der Leistung des Samsung Galaxy Tab S6 kann die Lite-Variante nicht mithalten. Alle Infos zum Tablet gibt es hier im Video:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite mit Android 10

Android 10 ist auf dem Galaxy Tab S6 Lite vorinstalliert und kann sich auf einen Akku verlassen, der eine Leistung von 7.040 mAh mitbringt. Aufgeladen wird das Tablet über USB-Typ-C. NFC, Bluetooth, GPS, WLAN und LTE werden unterstützt. Eine weitere Variante, bei der ein LTE-Modul fehlt, dürfte auch bald erscheinen und günstiger verkauft werden. Amazon Deutschland bietet die LTE-Version des Tablets inklusive Eingabestift S Pen zu einem an.