Bildquelle: Huawei

Huawei hat es durch den US-Bann in Deutschland nicht leicht. Neuen Smartphones fehlt der Google Play Store, sodass die Kunden eher zur Konkurrenz greifen. Es gibt aber trotzdem noch Huawei-Handys, die bei Amazon in den Bestsellern ganz vorne mitspielen.

Huawei Y6 2019 aktuell besonders beliebt bei Amazon

Erst vor wenigen Tagen haben wir einen Artikel veröffentlicht, in dem wir den überraschenden Erfolg des Huawei P30 Lite bei Amazon besprochen haben. Wenige Tage später sorgt ein anderes Handy für Furore. Das Huawei Y6 2019 hat still und heimlich den zweiten Platz in den .

Das Einsteiger-Handy war zwar immer schon sehr beliebt und tummelte sich in den Top 10 der Verkaufsschlager, jetzt gab es aber einen guten Grund. Amazon hatte den . Damit hat Amazon auf eine Aktion von Lidl reagiert, wo das Smartphone ebenfalls zu dem Preis verkauft wird. Wer nicht bei Amazon zuschlagen will, kann das auch bei Lidl tun. Einziger Wermutstropfen: Es fallen Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro an. Während Lidl aber nur die Version in Schwarz verkauft, gibt es bei Amazon noch und in .

Huawei Y6 2019 bei Amazon kaufen * Huawei Y6 2019 bei Lidl kaufen *

Das Huawei P40 Lite muss ohne Google-Apps auskommen:

Lohnt sich der Kauf des Huawei Y6 2019?

Zumindest die Kunden bei Amazon sind zufrieden. Bei fast 2.500 Bewertungen gibt es 4,5 von 5 Sternen. Und tatsächlich ist das Huawei Y6 2019 zum Preis von um die 100 Euro durchaus eine gute Wahl. Man bekommt ein solides Einsteiger-Smartphone mit großem Display, brauchbarer Kamera und relativ langer Akkulaufzeit. Da dieses Smartphone vor dem US-Bann auf den Markt gekommen ist, kann es zudem ohne Einschränkungen auf den Google Play Store und alle Google-Dienste zugreifen. Das günstige Handy soll zudem das Update auf Android 10 erhalten, sodass es auf dem neuesten Stand bleibt. Insgesamt also durchaus ein interessantes Huawei-Handy, wenn man nicht zu viel Geld ausgeben will – und keine zu hohen Erwartungen an ein Smartphone hat.