Gute Nachrichten: Die schönste Android-Smartwatch kommt nach Europa

Wer sich eine Android-Smartwatch kaufen möchte, sollte noch etwas warten. Bald wird ein neues Modell auf den Markt kommen, das bisher nur für China vorgesehen war.

Die Oppo Watch wird zwar als Apple-Watch-Kopie verschrien, ist aber gleichzeitig auch eine der schönsten Android-Smartwatches auf dem Markt. Zunächst hat der chinesische Hersteller die Smartwatch nur für China angekündigt, heute wurde auf Twitter aber mitgeteilt, dass die Uhr auch nach Europa kommt. Die Verzögerung dürfte sicher dafür genutzt werden, damit die Software angepasst werden kann. Die Oppo Watch nutzt zwar Wear OS von Google, überdeckt dieses aber mit einer stark angepassten Oberfläche, um die Bedienung zu optimieren.

On the China release of OPPO Watch Series, each model is equipped with esim to make calls. For the price I think this is great value for the user.

Users will have to stay tuned for our global launch, there will be a separate launch in western Europe later on this year. 👀 https://t.co/nD9lFYBBAj

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) March 13, 2020