Gute Nachrichten für Xiaomi-Fans: Smartphones werden erleichtert

Xiaomi-Handys erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der chinesische Hersteller schafft es wieder, mehr Menschen für die bezahlbaren Modelle zu gewinnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Smartphone-Herstellern installiert Xiaomi jede Menge Bloatware vor und zeigt teilweise auch Werbung an. Da soll es nun eine Erleichterung geben.

Xiaomi will weniger Bloatware-Apps vorinstallieren

Wenn ihr euch ein Xiaomi-Handy kauft, dann sind nicht nur die Apps von Xiaomi und vom Android-Betriebssystem installiert, sondern noch viele andere Inhalte. Ihr findet dort Apps und Spiele von anderen Entwicklern, die als Bloatware bezeichnet werden. Laut AndroidAuthority soll genau dieser Sektor neu organisiert werden. Xiaomi möchte die Nutzererfahrung verbessern und die vorinstallierten Apps und Inhaltsanzeigen reduzieren. In welchem Umfang das passiert, wird nicht näher erklärt. Dieser Schritt ist sehr lobenswert, doch Xiaomi verwirrt auch.

Gleichzeitig erteilt Xiaomi nämlich dem Wunsch vieler Nutzerinnen und Nutzer eine Absage: Eine Option zu integrieren, um Bloatware und Inhaltsanzeigen auf einen Schlag loszuwerden, ist nicht geplant. Laut Xiaomi würden diese Option nur sehr wenige Nutzer entdecken und verwenden. Deswegen möchte man Änderungen durchführen, die allen Benutzern leicht zugänglich und von Vorteil sind.

AndroidAuthority findet die Begründung etwas komisch, denn eigentlich wäre ein Button, der alles überall ausschaltet, viel benutzerfreundlicher. Man müsste sich nicht mehr jede einzelne App vorknöpfen. Für Xiaomi wäre das aber keine gute Option, denn selbstverständlich würde das jeder Nutzer aktivieren, um keine Werbung und Bloatware mehr zu haben. Das dürfte nicht im Interesse des Unternehmens liegen. Etwas weniger von allem ist aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.

So einfach könnt ihr euer Xiaomi-Handy schneller machen:

Xiaomi: Animationen deaktivieren

auf YouTube

Neue Regeln nur für High-End-Smartphones?

Xiaomi spricht in dem Statement gegenüber AndroidAuthority zudem nur von Änderungen, die bei kommenden High-End-Smartphones umgesetzt werden. Es ist also davon auszugehen, dass Xiaomi bei den Einsteiger- und Mittelklasse-Handys, die am häufigsten verkauft werden, nichts ändert. Dort dürfte es weiterhin viel Bloatware und Werbung geben. Bei den High-End-Modellen, die viel Geld kosten, könnte etwas weniger vorinstalliert sein. Wir sind gespannt, wie genau das Endergebnis aussehen wird.

