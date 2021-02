Googles Chrome ist der weltweit beliebteste Webbrowser, auch Millionen von Mac-Nutzern verwenden ihn. Doch es gibt einen handfesten Grund, warum man vielleicht eher Apples Safari den Vorzug geben sollte.

Googles Chrome muss immer wieder mal Kritik einstecken, doch abseits vermeintlicher „Datensammelwut“ gibt's einen weiteren wichtigen Punkt – die Ressourcen. Damit geht Chrome nämlich allzu verschwenderisch um, wie ein neuer Bericht erneut unterstreicht.

Chrome vs. Safari: Wer frisst mehr Arbeitsspeicher auf dem Mac?

Der Entwickler der App Flotato, Morton Just, wunderte sich über laut aufdrehende Lüfter seines MacBooks. Der Schuldige war schnell gefunden, nachdem nämlich die offenen Browser-Tabs von Chrome geschlossen wurden, beruhigte sich der Rechner wieder und verstummte. Nun wollte es Just ganz genau wissen und unternahm einen ausführlichen Browser-Test.

Das erschreckende Ergebnis: Chrome beanspruchte gut die zehnfache Menge an Arbeitsspeicher wie Safari – konkret waren es im Test 730 MB vs. 73 MB. Flotato war sogar noch etwas ressourcenschonender, verbrauchte nur 63 MB. Kurz zur Erklärung: Bei Flotato handelt es sich quasi um eine Light-Version von Chrome, bei der Webseiten in App-Fenster umgewandelt werden. In einem weiteren Stresstest wurde der Unterschied noch deutlicher. Bei gleichzeitig 54 geöffneten Tabs, beanspruchte jeder Chrome-Tab im Durchschnitt 290 MB. Bei Safari waren es nur 12 MB. Ergo: 24 Mal so viel.

Was also tun?

Langer Rede kurzer Sinn: Chrome gehört damit wohl zu den größten Ressourcenfressern auf dem Mac. Apple-Nutzer fahren also eindeutig besser mit Safari. Dennoch dürfte der Google-Browser weiterhin vor allem für Nutzer interessant sein, die auch abseits der Apple-Welt Gerätschaften einsetzen. Immerhin lockt der synchronisierte Datenabgleich von Links und mehr über Systemgrenzen hinweg. Wer jedoch nur Apple-Geräte verwendet, der kann gerne Safari den Vorzug geben.