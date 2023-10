Hätte Dragon Ball Z komplett verändert: Das war der Plan für Son Goku

Ursprünglich sollte Son Goku in einer bestimmten Szene von Dragon Ball Z sterben und gar nicht mehr wiederkommen. Ein anderer Charakter sollte seinen Platz einnehmen, doch Schöpfer Akira Toriyama änderte seine Meinung noch.

Dragon Ball Z Facts

Son Gohan statt Son Goku: Darum wurde nichts aus dem Wechsel

Eigentlich sollte Son Gokus Sohn Son Gohan in die Fußstapfen seines Vaters treten. Nachdem sich Son Goku mit dem Schurken Cell auf Kaios Planeten teleportiert hat, explodiert Cell und tötet dabei Son Goku. Der Antagonist überlebt die Explosion, da er sich aus einem Zellklumpen regenerieren konnte. Im Anschluss daran kämpft Gokus Sohn gegen Cell und schafft es ihn zu besiegen. Dies sollte den Übergang Gohans zum Protagonisten von Dragon Ball Z darstellen.

Doch in einem Guidebook von 1995 berichtet der Künstler Akira Toriyama, wieso er sich letzen Endes doch dagegen entschieden hat:

„Ich hatte vor, Gohan die Hauptrolle zu geben ... Das hat aber nicht geklappt. Ich hatte das Gefühl, dass er im Vergleich zu Goku letztlich nicht für die Rolle geeignet war.“ (Quelle: screenrant.com)

Zu gutmütig zum Kämpfen: Son Goku bleibt Protagonist

Da Son Gohan eine eher gutmütige und pazifistische Ader besitzt, wäre die Besetzung als neuer Hauptcharakter mit sehr viel Umstrukturierung verbunden gewesen. Kämpfe hätten ganz anders ausgetragen werden müssen und wären auf Dauer vielleicht zu unspektakulär geworden. Aus diesem Grund hat sich Toriyama entschieden, Son Goku wieder zurückkehren zu lassen und weiterhin als zentrale Figur in Dragon Ball Z zu fungieren.

Doch ganz leer ist Son Gohan nicht ausgegangen. Als Entschädigung hat er die Hauptrolle im Kinofilm „Dragon Ball Super: Super Hero“ bekommen, in welchem er seine Tochter Pan aus den Klauen brutaler Fieslinge befreien muss. Statt die Menschheit zu retten, möchte er eine ihm wichtige Person in Sicherheit wissen. Somit sind seine Motive stark von denen seines Vaters abzugrenzen. Auch Son Goku hat in diesem Film einen Auftritt, was nicht möglich gewesen wäre, wenn man ihn nach seinem explosiven Abgang nicht wiederbelebt hätte.

