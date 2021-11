Zum 20-jährigen Jubiläum von Halo wurde endlich der erste Teaser-Trailer zur kommenden Halo-Serie veröffentlicht. Darin seht ihr Master Chief in seinem legendären Anzug.

Erster Teaser zur TV-Serie im Halo-Universum

Die Serie zur beliebten Xbox-Marke Halo teilte lange Zeit das gleiche Schicksal wie viele andere Videospiel-Adaptionen. Denn oft werden diese angekündigt, um daraufhin in der Produktionshölle zu verschwinden. Die Arbeit an einer Halo-Serie wurde erstmals 2013 gemeldet – ursprünglich mit Steven Spielberg auf dem Regiestuhl, jetzt als Produzent. Heute erblickt der erste Teaser-Trailer das Licht der Welt.

Das erste Bewegmaterial dauert keine 30 Sekunden und zeigt dementsprechend auch nicht viel. Dennoch könnt ihr einen kurzen Blick auf Master Chief und seinen legendären Anzug werfen.

Im Teaser hört ihr auch eine bekannte Stimme sagen: „Hello, Master Chief.“ Fans der Spiele erkennen sicherlich sofort, dass es sich hierbei um die ikonische KI Cortana handelt.

Mehr Infos zur Halo-Serie

Die erste Staffel der Halo-Serie soll insgesamt neun Folgen haben; wie lange die einzelnen Folgen dauern, ist soweit noch unbekannt. Master Chief soll auch in der Realserie der Protagonist sein. Er wird vom kanadischen Schauspieler Pablo Schreiber gespielt.

Schreiber hat bereits in einigen bekannten Serien mitgespielt, darunter American Gods und Orange Is The New Black. Die Rolle der Schöpferin der Spartaner-Soldaten Dr. Catherine Halsey übernimmt Natascha McElhone. Besonders für Fans der Spiele interessant: Cortana wird von Jen Taylor gesprochen, die auch der KI in den Spielen ihre Stimme verleiht.

Die Halo-Serie erscheint in den USA auf dem Streaming-Dienst Paramount+. In Deutschland wird Paramount+ 2022 über den Pay-TV-Dienst Sky empfangbar sein. Einen Haken hat die ganze Sache aber: Derzeit ist noch nicht bekannt, wann konkret der Streaming-Dienst verfügbar sein wird. Die Halo-Serie soll aber schon im ersten Quartal 2022 erscheinen. Möglich wäre, dass sie hierzulande ähnlich wie Star Trek: Discovery zunächst über einen anderen Streaming-Dienst wie Netflix angeboten wird.

