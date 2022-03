Immer mehr Videospiele finden als Film oder Serie ihren Weg auf diverse Streaming-Portale. Am 24. März ist Halo an der Reihe. Kurz vor Start der Serie zeigt Paramount Pictures mit einem neuen Trailer, worauf sich Fans freuen dürfen.

Halo Facts

Neuer Trailer: Halo-Serie überzeugt visuell

Nach The Witcher und The Cuphead Show! haben endlich Halo-Fans einen Grund zur Freude. Denn die Serie zum Sci-Fi-Shooter erscheint bereits nächste Woche und wird die Geschichte der Spiele neu erfinden.

Kurz vor Start veröffentlicht Paramount Pictures, verantwortlich für die Halo-Serie, einen weiteren Trailer, der die Fans begeistern kann.

Unter dem entsprechenden YouTube-Video finden sich überwiegend positive Kommentare. Es ist die Rede von einer überzeugenden Kinematographie sowie überraschend guten visuellen Effekte. Von Feuergefechten und Explosionen bis hin zu rasanten Raumschifffahrten – die gezeigten Bilder sehen qualitativ hochwertig aus.

Besser als der erste Trailer, Sorgen um Story

Fans loben außerdem die gezeigten Rüstungen im zweiten Trailer. TooMuchGravii schreibt, es sei beeindruckend, dass „die Schauspieler in diesen Rüstungen nicht klobig und eingeschränkt aussehen“. (Quelle: YouTube - Paramount Plus) Ein kleiner Seitenhieb gegen die Netflix-Serie The Witcher, die einst für ihre Rüstungen verspottet wurde.

Generell schneidet der zweite Trailer bei den Fans besser als der vorherige ab. Neben dem beeindruckenden CGI und einer hervorragenden Musik sticht besonders die letzte Szene im Trailer hervor. In dieser sieht man Master Chief aus einem Flieger springen; eine Szene, die stark an die Eröffnungssequenz aus Halo 5 erinnert.

Der Trailer weckt aber auch erste Sorgen, dass die Serie ihren Fokus zu weit von Master Chief wegschiebt. Fans befürchten auch, dass diese neue Halo-Story den Spielen nicht gerecht wird.

Die Halo-Serie wird hierzulande am 24. März 2022 auf Sky zu sehen sein. Erste Kritiken findet ihr bereits gebündelt auf Metacritic, allerdings handelt es sich hierbei um Meinungen zu den ersten beiden Folgen und nicht zur gesamten Staffel. Mit 63/100 Punkten scheint die Halo-Serie aber einen soliden Start hinzulegen. (Quelle: Metacritic)