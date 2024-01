Deutschland hat sich für die Hauptrunde der Handball-EM qualifiziert. Heute geht es in das erste Spiel, Gegner ist die Nationalmannschaft aus Island. Ihr könnt die Spiele der Handball-EM im Live-Stream und TV mitverfolgen. Die Übertragung vom Spiel Deutschland und Island zeigt das ZDF im Stream und TV.

Los geht es mit dem Handball-Spiel der DHB-Auswahl um 20:30 Uhr. Die Vorberichte starten bereits um 20:15 Uhr. Falls ihr abends nicht vor dem Fernseher sitzen könnt oder gar kein klassisches Free-TV mehr empfangt, könnt ihr die Spiele der Handball-EM im Live-Stream verfolgen. Den ZDF-Live-Stream gibt es kostenlos im Web-Angebot des TV-Senders (zur Übertragung). Entsprechende Apps bringen euch das ZDF-Programm zudem auf das Android-Smartphone und iPhone, Streaming-Sticks wie Fire TV oder Smart-TV-Geräte (Apps des Senders ansehen). Der TV-Live-Stream der öffentlich-rechtlichen Sender ist in HD-Qualität grundsätzlich kostenlos, ihr müsst dafür also kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. ARD und ZDF sind auch in den Gratis-Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Zattoo (bei Zattoo ansehen) oder Waipu.TV enthalten (zu Waipu.TV).

Deutschland vs. Island: Handball-EM heute im Live-Stream & TV bei ZDF

Die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV bei ARD und ZDF gezeigt. Den Auftakt gab es am Mittwoch in der letzten Woche. Beim ersten Spiel setzte sich der DHB gegen die Schweiz mit einem ordentlichen 27:14 durch. Auch gegen Nordmazedonien ging der DHB als Sieger aus der Halle, lediglich im letzten Vorrundenspiel musste man sich Frankreich geschlagen geben (30:33). Die nächste Partie findet heute, am Donnerstag, den 18. Januar statt. Dann wartet die Nationalmannschaft aus Island auf den DHB. Am Montag, den 22.01. zeigt das ZDF das Hauptrundenspiel gegen Ungarn. Die weiteren Deutschland-Spiele gibt es bei ARD im Free-TV. Die Termine der Deutschlandspiele mit den TV-Sendern:

Mittwoch, 10. Januar 2024 : Deutschland vs. Schweiz 27:14

: Deutschland vs. Schweiz 27:14 Sonntag, 14. Januar 2024 : Deutschland vs. Nordmazedonien 34:25

: Deutschland vs. Nordmazedonien 34:25 Dienstag, 16. Januar 2024 : Deutschland vs. Frankreich 30:33

: Deutschland vs. Frankreich 30:33 Heute, Donnerstag, 18. Januar 2024, 20:30 Uhr : Deutschland vs. Island (ZDF)

: Deutschland vs. Island (ZDF) Samstag, 20. Januar 2024, 20:30 Uhr : Deutschland vs. Österreich (ARD)

: Deutschland vs. Österreich (ARD) Montag, 22. Januar 2024, 20:30 Uhr : Deutschland vs. Ungarn (ZDF)

: Deutschland vs. Ungarn (ZDF) Mittwoch, 24. Januar 2024, 20:30 Uhr: Deutschland vs. Kroatien (ARD)

Neben den Deutschland-Spielen wird es einige weitere Partien der Handball-EM kostenlos im Free-TV geben. Diese Übertragungen sind bislang angekündigt:

Heute, Donnerstag, 18. Januar 2024, 18:00 Uhr : Frankreich vs. Kroatien (ARD)

: Frankreich vs. Kroatien (ARD) Freitag, 19. Januar 2024, 18:00 Uhr : Norwegen vs. Niederlande (ZDF)

: Norwegen vs. Niederlande (ZDF) Freitag, 19. Januar 2024, 20:30 Uhr: Dänemark vs. Schweden (ZDF)

Ausgetragen wird die Handball-EM in diesem Jahr in Deutschland. Das erste Spiel stieg im Fußballstadion in Düsseldorf. Es wurde mit über 50.000 Handball-Fans der Weltrekord für eine Zuschauerkulisse bei einem Handballspiel geknackt. Weitere Spielorte sind Köln, Hamburg, Mannheim, München sowie Berlin.

Wer zeigt alle Spiele der Handall-EM im Live-Stream und TV?

ARD und ZDF werden alle Deutschland-Spiele und einige weitere Partien im TV übertragen. Wer keine Minute der Handball-Europameisterschaft 2024 live verpassen will, benötigt ein kostenpflichtiges Streaming-Abonnement bei Dyn. Dort wird es neben den Übertragungen, die auch im Fernsehen gezeigt werden, 31 weitere Spiele exklusiv geben (bei Dyn ansehen). Die Kosten für das Dyn-Abo liegen bei 14,50 Euro pro Monat. Einen kostenlosen Probemonat gibt es nicht.

Im Portal der europäischen Handball-Föderation EHF gibt es nach einer Anmeldung die Übertragungen der Handball-EM als Wiederholung im Stream (bei EHF ansehen).

Bei ARD wird Alexander Bommes durch die Handball-Abende führen, bei ZDF Yorck Polus. Als Kommentatoren sind Florian Naß und der ehemalige Weltmeister Johannes Bitter (ARD) sowie Christoph Hamm und Markus Baur (ZDF) zu hören. Stefan Kretzschmar und Pascal Hens sind als Experten für Dyn im Einsatz.

Handball-EM 2024: Modus, Gruppen, Teilnehmer & Termine

Insgesamt treten 24 Nationen im Rennen um die Europameisterschaft beim Handball-Turnier an. In der Vorrunde wird in Vierergruppen gespielt, wobei sich die ersten beiden Platzieren für die Hauptrunde qualifizieren. Die Hauptrunde wird in 2 Sechsergruppen ausgespielt. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Gruppe gehen in das Halbfinale, bevor am 28. Januar dann das Endspiel steigt. Der Sieger nimmt nicht nur die EM-Trophäe in Empfang, sondern qualifiziert sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Weitere Nationen müssen dafür den Umweg über ein Qualifikationsturnier im Frühjahr nehmen.

Die Termine der Handball-EM 2024:

Start: 10. Januar 2024

Eröffnungsspiel: Frankreich gegen Nordmazedonien in der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf, heute um 18:45 Uhr

Vorrunde: 10. Januar 2024 bis 16. Januar 2024

Hauptrunde: 17. Januar 2024 bis 24. Januar 2024

Spiel um Platz 5: 26. Januar 2024

Halbfinale: 26. Januar 2024

Spiel um Platz 3: 28. Januar 2024

Finale: 28. Januar 2024

Das sind die Gruppen und teilnehmenden Nationen bei der diesjährigen EM:

Gruppe A in Düsseldorf/Berlin: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Gruppe B in Mannheim: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien

Gruppe C in München: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro

Gruppe D in Berlin: Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer

Gruppe E in Mannheim: Schweden, Niederlande, Bosnien und Herzegowina, Georgien

Gruppe F in München: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland

DHB-Kader: Deutschlands Spieler bei der Heim-EM

Diese Spieler hat der Bundestrainer Alfred Gislason für die Handball-Europameisterschaft 2024 nominiert:

