Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat den Einzug in die Hauptrunde geschafft. Heute kommt es zum ersten Spiel gegen Argentinien. Im Live-Stream und Free-TV könnt ihr heute wieder zur Übertragung bei ARD einschalten. Ihr könnt auch alle weiteren Spiele der Handball-WM im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Livestream Facts

Das „Erste“ überträgt das vierte Deutschland-Spiel bei der Handball-WM heute ab 17:45 Uhr. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft im Free-TV zeigen. Der Live-Stream der beiden Sender kann kostenlos online über die Webseite oder über die jeweilige App angesehen werden (ARD-App herunterladen | ZDF-App herunterladen). An Spieltagen ohne deutsche Beteiligung wird Eurosport jeweils eine Partie live im Free-TV übertragen.

Falls ihr den Sportsender nicht empfangen könnt oder keinen Fernseher habt, schaltet ihr zum Eurosport-Live-Stream über den Streaming-Dienst Joyn ein. Der Sender ist im kostenlosen Programm enthalten. Das Komplettpaket bekommt ihr mit einem Turnier-Ticket bei Sportdeutschland.tv. Nur dort wird man alle Spiele der Handball-WM live sehen können. Diese Übertragungen gibt es dort heute:

17:45 Uhr: Deutschland vs. Argentinien

17:45 Uhr: Norwegen vs. Serbien

17:45 Uhr: Dänemark vs. Kroatien

20:00 Uhr: Konferenz der Abendspiele

20:15 Uhr: Katar vs. Niederlande

20:15 Uhr: USA vs. Bahrain

Bilderstrecke starten (8 Bilder) TV-Sender im Live-Stream empfangen: Auf diesen Wegen geht es

Handball-WM 2023 heute im Live-Stream und TV: Deutschland vs. Katar

Der Start für Übertragung des Deutschland-Spiels ist heute um 17:45 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Florian Naß. Gespielt wird auch heute wieder im polnischen Kattowitz. In der Vorrunde behielt Deutschland eine weiße Weste und konnte sich gegen alle drei Gegner siegreich durchsetzen. Gegen Katar gab es einen 31:27-Sieg im polnischen Katowice. Am Sonntag folgte ein knapper 34:33-Sieg gegen Serbien, bevor es am Dienstag einen souveränen 21:37-Sieg gegen Algerien gab. Mit einem Sieg gegen Argentinien heute soll eine gute Ausgangslage für den Einzug in die K.o.-Runde geschaffen werden.

Das nächste Deutschland-Spiel gibt es am kommenden Samstag, den 21. Januar. Gegner ist dann die Niederlande. Am Montag, den 23.01. spielt Deutschland um 20:30 Uhr gegen Norwegen.

Diese 16 Spieler treten für den DHB bei der Weltmeisterschaft in Polen um den Titel an:

In den nächsten Tagen wird auch Eurosport jeweils ein Spiel täglich von der Handball-WM zeigen. Den Handball-Live-Stream von Eurosport bei Joyn könnt ihr im Browser ansehen. Beim Gratis-Sender seht ihr zusätzliche Werbung vor dem eigentlichen Inhalt. Mit der Joyn-App könnt ihr die Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft heute auch auf dem Android-Smartphone und -Tablet, iPhone, iPad sowie auf vielen weiteren Geräten wie dem Fire-TV-Stick oder Smart-TVs ansehen.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am heutigen Donneratag, den 19. Januar in die Hauptrunde beim WM-Turnier. Dann könnt ihr um 17:45 Uhr live zum Spiel des DHB im Ersten einschalten. Startschuss für die Begegnung ist 18:00 Uhr. ZDF bietet im eigenen Webangebot einen kostenlosen Live-Stream an.

Handball-WM 2023 im Live-Stream und Free-TV: Wer überträgt die Spiele?

Eurosport zeigt 15 Spiele der Handball-Weltmeisterschaft im Free-TV und kostenlosen Live-Stream. Möchtet ihr keine Minute verpassen und alle Gruppen- und K.o.-Spiele bis hin zum Finale sehen, benötigt ihr ein Abonnement beim Streaming-Dienst Sportdeutschland.tv. Der Zugang zum Turnierpass kostet 15 Euro und bringt euch die Übertragungen aller 112 Spiele der Handball-WM. Alternativ kann man auch Einzelspiele für jeweils 4 Euro pro Übertragung bei dem Streaming-Dienst buchen. 80 Partien werden hier exklusiv übertragen.

Im Fernsehen könnt ihr diese Spiele der Handball-WM 2023 kostenlos ansehen:

Mittwoch, 11. Januar, 21 Uhr: Frankreich gegen Polen - live bei Eurosport

Donnerstag, 12. Januar, 20:30 Uhr: Island gegen Portugal - live bei Eurosport

Freitag, 13. Januar, 18 Uhr: Deutschland gegen Katar - live im ZDF

Samstag, 14. Januar, 20:30 Uhr: Polen gegen Slowenien - live bei Eurosport

Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr: Deutschland gegen Serbien - live bei der ARD

Montag, 16. Januar, 18 Uhr: Slowenien gegen Frankreich - live bei Eurosport

Montag, 16. Januar, 20:30 Uhr: Portugal gegen Ungarn - live bei Eurosport

Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr: Deutschland gegen Algerien - live bei der ARD

Dienstag, 17. Januar, 20.30 Uhr: Katar gegen Serbien - live bei Eurosport

Mittwoch, 18. Januar, 20:15 Uhr: Schweden gegen Ungarn - live bei Eurosport

Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr; Deutschland gegen Argentinien - live bei der ARD

Freitag, 20. Januar, 20:15 Uhr: Island gegen Schweden - live bei Eurosport

Samstag, 21. Januar: 17:45 Uhr: Katar gegen Norwegen - live bei Eurosport

Montag, 23. Januar, 17:45 Uhr: Serbien gegen Niederlande - live bei Eurosport

Sollte Deutschland weiterkommen, werden ARD und ZDF auch diese Spiele des DHB zeigen. Eurosport zeigt einzelne Viertelfinalspiele, die Halbfinalspiele und das Finale, wenn es hier keine deutsche Beteiligung gibt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.