Forschern aus Südkorea ist es gelungen, Strom kabellos über eine Entfernung von 30 Metern zu übertragen. Der Leiter des Teams spricht bereits davon, dass Ladekabel für Handys, Tablets und weitere Geräte überflüssig werden könnten. Mindestens einen Haken hat die Sache dann aber doch.

Für Handy & Co.: Laden aus großer Distanz möglich

Wer sein Smartphone, Tablet, Kopfhörer oder andere Geräte wieder mit Strom versorgen möchte, hat heute im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder das klassische Ladekabel kommt zum Einsatz oder es wird auf drahtloses Laden gesetzt. Bei der letztgenannten Variante muss das Gerät allerdings auf einer Ladematte liegen. Eine Stromübertragung aus der Distanz ist im Alltag noch nicht angekommen.

Genau das möchten Forscher der Sejong Universität in Südkorea ändern. Ihnen ist es nach eigenen Angaben gelungen, eine geringe Menge Strom über die Luft und eine Distanz von 30 Metern zu übertragen. Der Wirkungsgrad hält sich aber noch in Grenzen, wie ein Blick auf die Details zeigt: Von den abgeschickten 400 mW Energie kamen nur 85 mW beim Empfänger an – doch der Anfang ist gemacht.

Beim Empfänger handelt es sich um eine kleine Photovoltaik-Zelle, die das eingehende Infrarotlicht wieder in Strom umwandelt. Es muss entsprechend einen Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger geben, was ein weiteres Problem darstellt. Es ist entsprechend nicht möglich, den Strom drahtlos durch Wände hindurch zu schicken.

Um Sicherheit zu gewährleisten, haben die Forscher das System so konzipiert, dass es automatisch umschaltet, wenn etwas den Infrarotstrahl unterbricht. Im sicheren Modus soll die Energieübertragung nicht schädlich für Haut oder Augen sein (Quelle: Phys.org).

Auch Xiaomi ist an Energieübertragung aus der Ferne interessiert:

Xiaomi Mi Air Charge Technology vorgestellt

Strom aus Entfernung: Handy-Hersteller bleiben dran

Smartphone-Hersteller wie Xiaomi, Oppo und Motorola arbeiten an eigenen Lösungen, um Geräte aus Entfernung mit Strom zu versorgen. Im vergangenen Jahr zeigte Oppo eine Technologie, bei der immerhin 7,5 Watt möglich sind. Xiaomi hat seine eigene „Mi Air Charge“-Technik und Motorola kann Handys aus 3 Meter Entfernung aufladen.