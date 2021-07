Passend zum Sommer senkt MediaMarkt die Preise auf praktische Handy-Gadgets, die ihr für euren Urlaub haben solltet – wir zeigen euch die drei besten Angebote.

iPhone 2020 Facts

Damit ihr für euren nächsten Roadtrip mit dem Auto oder den Badeausflug im Sommer ideal vorbereitet seid, könnt ihr euch aktuell die passenden Gadgets von Hama zum günstigeren Preis sichern. So bekommt ihr beispielsweise das Ladegerät MagCharge FC15 für reduzierte 29,99 Euro statt 34,99 Euro. Statt nervigem Kabelsalat im Rucksack oder Koffer lädt euer Smartphone damit kabellos auf. Der Clou: Falls euer Handy ein iPhone neuerer Bauart ist, richtet ein integrierter Magnetring das Smartphone so aus, dass die bestmögliche Ladeleistung erreicht wird. Ihr müsst euer Smartphone also einfach nur auf die Ladeschale auflegen – Turbo-Fast-Charge startet anschließend automatisch.

Zu den weiteren Details zählen:

Aluminiumgehäuse

Leistung bis 15 W für hohe Ladegeschwindigkeit

Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz

inklusive Anschlusskabel mit USB-C-Stecker

Hinweis: Während die Ladefunktion mit allen Smartphone mit Induktionsfeature kompatibel ist, ist der Magnetring nur für folgende iPhone mit Magsafe optimiert: Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Hama (MagCharge FC15) Ladegerät

Smarte Handy-Gadgets im MediaMarkt-Sale

Eine Smartphone-Schutzhülle, die die Wireless-Charging-Funktion der iPhones 12, 12 Pro 12 Pro Max und 12 Mini nicht behindert, bekommt ihr mit der Hama MagCase Safety für 24,99 Euro. Hier habt ihr robusten Rundumschutz mit transparentem Design und einer Anti-Rutsch-Oberfläche, zusätzlich zum günstigen Preis. Damit eure Smartphone-Rückseite aber nicht nur sicher vor Schmutz, Stößen und Kratzern sicher ist, sondern euer Gerät auch kabellos laden kann, ist auch hier ein Magnetring verbaut. Damit ist Wireless-Charging für die neuesten iPhone-Modelle kein Problem.

Hama (MagCase Safety), Handyhülle für Wireless-Charging

Kfz-Halterung unter 30 Euro bei MediaMarkt

Statt umständlichem Festklemmen zwischen Autoarmaturen, bietet euch die Hama Maglock Kfz-Halterung die passende Lösung für eine leichte und sichere Befestigung eures Smartphones im Auto – egal ob für kurze Fahrten oder längere Urlaubsreisen. Via Saugnapf ist das Gadget sofort startklar und lässt sich ohne zusätzliche Befestigungen an eurem gewünschten Platz anbringen. Ein Kugelgelenk ermöglicht außerdem, jederzeit den Neigungswinkel einzustellen, damit ihr bei eurer Fahrt immer alles im Blick habt. Preislich liegt ihr hier bei einem günstigen Preis von 29,99 Euro.

Das sind die wichtigsten Eigenschaften:

magnetische Halterung mit Magnetring

360°-Radius

optimale Navi-Halterung

gummierte Schutz-Oberfläche

robustes Aluminiumgehäuse

Hinweis: Die Kfz-Halterung funktioniert mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten.

Hama (Maglock) Kfz-Halterung mit Magnetring

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).