HTC spielt auf dem Smartphone-Markt eigentlich keine Rolle mehr. Zuletzt haben sich die Anzeichen aber immer weiter verdichtet, wonach HTC doch wieder mit einigen neuen Smartphones auftrumpfen möchte. Das nun geleakte HTC U23 Pro klingt dabei gar nicht so verkehrt.

HTC U23 Pro wird solides Mittelklasse-Handy

HTC hat sich nie wirklich aus dem Smartphone-Geschäft verabschiedet. Das Unternehmen hat zwischendurch immer mal wieder Handys auf den Markt gebracht oder das zumindest versucht. Im Vergleich zur harten Konkurrenz musste das Unternehmen aber oft den Kürzeren ziehen. Mit dem HTC U23 Pro ist nun aber ein Handy durchgesickert, welches tatsächlich Potenzial zu einem Erfolg hätte.

Das HTC U23 Pro ist demnach mit einem relativ aktuellen „Snapdragon 7 Gen 1“-Prozessor ausgestattet, dem 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Der Akku soll ziemlich groß ausfallen und sich zügig aufladen lassen. Außerdem ist eine Quad-Kamera mit KI-Bildoptimierung integriert. Der Hauptsensor soll eine Auflösung von 108 MP besitzen (Quelle: TechGoing).

Damit würde HTC durchaus mit aktuellen Mittelklasse-Smartphones von Samsung oder Xiaomi mithalten können. Viele Details sind aber noch nicht bekannt und es steht auch noch gar nicht fest, wo das U23 Pro erscheint. Klar ist aber, dass HTC mit so einem Modell wieder konkurrenzfähig sein könnte. Am Ende kommt es aber auch auf den Preis an. Der ist bisher noch nicht bekannt. Auch wann das Handy vorgestellt wird, ist bisher noch nicht durchgesickert.

Vor fast genau fünf Jahren haben wir das letzte gute HTC-Handy in den Händen gehabt:

HTC hat schon ein neues Handy vorgestellt

Erst kürzlich hat HTC mit dem Wildfire E2 Play ein Einsteiger-Smartphone enthüllt. Es deckt den Niedrigpreissektor ab, wobei HTC noch keinen konkreten Preis genannt hat. Gut möglich, dass HTC jetzt wieder ordentlich durchstarten möchte, um seine Handys wieder stärker am Markt platzieren zu können. Zumindest das HTC U23 Pro klingt vielversprechend. Es darf aber auch nicht zu teuer werden.

