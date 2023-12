Handy-Legende stellt radikalen Plan vor: Nur noch zwei Smartphones im Jahr

Wer auf der Suche nach einem Smartphone ist, hat die Qual der Wahl. Jedes Jahr bringen Samsung, Apple und Co. unzählige Neuheiten in den Handel. Ein Traditionshersteller verabschiedet sich nun aber von der „Viel hilft viel“-Strategie und will nur noch zwei Smartphones im Jahr auf den Markt bringen. Und das ist nicht die einzige Absage an aktuelle Trends.

Es ist still geworden um HTC: Vor nicht einmal zehn Jahren gehörte der Konzern noch zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt und wurde in einem Atemzug mit Apple und Samsung genannt. Eine ganze Reihe von Fehlgriffen hat HTC aber ins Abseits befördert. Heute spielen die Taiwaner auf dem Smartphone-Markt keine nennenswerte Rolle mehr. Die jüngste HTC-Entscheidung dürfte daran auch wenig ändern.

HTC möchte zwei neue Smartphones im Jahr auf den Markt bringen

Nur zwei Smartphones im Jahr will HTC künftig auf den Markt bringen (Quelle: Gizmochina). Das hat ein ranghoher Unternehmensmanager jetzt angekündigt. In welchem Rhythmus die Neuerungen erscheinen, etwa ein HTC-Smartphone im Frühjahr und eins im Herbst, wurde nicht verraten.

Damit würde sich HTC radikal von anderen in der Branche unterscheiden, vor allem den Big Playern. Allein Samsung bringt über alle Geräteklassen hinweg mehr als 10 Smartphones pro Jahr in den Handel. Selbst bei Apple sind es mindestens vier neue iPhones im Jahr und wenn ein Upgrade der günstigeren SE-Reihe ansteht, sind es sogar fünf. Von China-Herstellern wie Xiaomi, die gefühlt im Wochentakt neue Smartphones ankündigen, ganz zu schweigen.

Keine Flaggschiff-Smartphones

Auf neue Flaggschiff-Smartphones dürfen potenzielle Käufer aber nicht hoffen. In den neuen HTC-Smartphones sollen Snapdragon-Prozessoren der 7er-Serie verbaut sein – die obere Mittelklasse von Qualcomm also. HTC zufolge soll damit besser auf die Wünsche der eigenen Kunden eingegangen werden.

