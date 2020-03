Handyvertrag-Tipp: Pixel 4, 6 GB Vodafone-LTE und Allnet-Flat für unter 20 Euro/Monat

Saturn und MediaMarkt haben gerade einen Tarifknaller in petto, der es in sich hat. Googles Handy-Flaggschiff Pixel 4 gibt es mit Vodafone-Vertrag und 6 GB LTE fast so günstig wie im Einzelkauf.

Google Pixel 4 mit Vodafone-Vertrag für 19,99 Euro im Monat + einmalig 44,94 Euro

Wer sich für das Google Pixel 4 interessiert, kann das Handy gerade zu einem richtig guten Kurs ergattern. Die monatlichen Kosten für Handy und Vertrag im Vodafone-Netz mit 6 GB LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat liegen bei 19,99 Euro. Selbst mit den einmaligen Kosten in Höhe von 44,94 Euro für Anschluss, Gerätezuzahlung und Versand zahlt man insgesamt deutlich weniger als in vielen Shops für das Handy allein. Es gibt nun mehr LTE-Datenvolumen und eine Geschwindigkeit von 50 MBit/s. Dadurch wird das Angebot noch attraktiver.

Zum Angebot bei Saturn *Zum Angebot bei MediaMarkt *

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Vodafone

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

6 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s Down)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Folgende Kosten kommen auf euch in der Mindestvertragszeit 24 Monaten zu:

Tarif: 24 × 19,99 Euro = 479,76 Euro

Handy: 1 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

= 524,70 Euro

Zum Angebot bei Saturn *Zum Angebot bei MediaMarkt *

Um die Kosten einzuordnen: Laut idealo kostet das Handy online derzeit mindestens 498,09 Euro inklusive Versand. Zieht man diesen Wert von den Gesamtvertragskosten ab, erhält man die rechnerischen, „reinen“ Vertragskosten: 26,61 Euro oder 1,11 Euro im Monat für eine Top-Flat im Vodafone Netz. n

Aber gibt es auch einen Haken? Nun, zumindest zwei „Häkchen“. Zum einen sollte man, wie bei jedem Mobilfunkvertrag, rechtzeitig kündigen – am besten direkt nach Vertragsabschluss, damit man es nicht vergisst. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten sind die monatlichen Kosten sonst oft deutlich höher. Ein Detail, welches dem Vertrag fehlt, ist außerdem eine SMS-Flat. Auf die können in Zeiten von WhatsApp und Co. viele verzichten, trotzdem sollte man sich über die Kosten (0,19 Euro je SMS in deutsche Mobilfunknetze) im Klaren sein. Ansonsten ist das natürlich ein Hammerangebot, das man sich sichern sollte, wenn man aktuell auf der Suche nach einem guten High-End-Handy mit Top-Kamera im Vertrag ist.

Das Google Pixel 4 im Detail:

Für wen lohnt sich das Angebot?

Für alle, die ein pures Android-Erlebnis mit schnellen und zahlreichen Updates, guter Kamera und tollem 90-Hertz-Display wollen. Die Akkulaufzeit des Google Pixel 4 ist allerdings unterdurchschnittlich. Ansonsten kann das Smartphone überzeugen, besonders der Bildschirm ist eine Augenweide. Im Test zum Google Pixel 4 XL, dem etwas größeren Schwestermodell, haben wir eine Wertung von 80 % vergeben.

Zum Angebot bei Saturn *Zum Angebot bei MediaMarkt *

