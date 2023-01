Shooter-Fans können sich in Hunt: Showdown einer knackigen Herausforderung stellen, die sich von vielen anderen FPS-Vertretern abhebt. Auf Steam ist der Community-Liebling jetzt noch für kurze Zeit um 60 Prozent im Preis reduziert.

Riesen-Rabatte sind eine gute Methode, um in den Bestseller-Charts auf Steam ein Comeback zu feiern. Auch der beliebte Hardcore-Shooter Hunt: Showdown kann sich derzeit mit einem stark reduzierten Preis in die Topseller-Liste kämpfen – der PvPvE-FPS von Publisher Crytek kostet aktuell nur 15,99 Euro.

Hunt: Showdown jetzt auf Steam im Angebot

In dem knallharten Shooter Hunt: Showdown müsst ihr nicht nur gegen computergesteuerte Monster kämpfen, sondern es gleichzeitig auch noch mit anderen Spielern aufnehmen, die euch euren Erfolg streitig machen wollen. Als Jäger heftet ihr euch in den Bayous von Louisiana auf die Fersen von gefährlichen Kreaturen, die es aufzuhalten gilt. Doch sobald ihr eure Mission erfüllt und die Beute eingesackt habt, müsst ihr verhindern, dass andere Jäger sie euch direkt wieder abknöpfen.

Schaut euch hier den Trailer zu Hunt: Showdown an:

Hunt: Showdown | Launch Trailer

Hunt: Showdown bietet euch jede Menge Herausforderungen und knackiges Gameplay – und das kommt in der Steam-Community bislang sehr gut an. Mit über 118.000 abgegebenen Stimmen hat der Shooter aktuell eine sehr positive Wertung auf der Plattform. Wenn ihr euch von dem FPS selbst überzeugen wollt, könnt ihr dies nun zu einem stark reduzierten Preis tun. Hunt: Showdown ist derzeit von 39,99 Euro auf 15,99 Euro heruntergesetzt. Das Angebot gilt noch bis zum 23. Januar 2023.

Steam-Charts: Shooter für jeden Geschmack

Falls ihr neben Hunt: Showdown noch nach anderen Shooter-Highlights sucht, werdet ihr auf Steam selbstverständlich ebenfalls fündig. Mit einem Rabatt von 70 Prozent könnt ihr zum Beispiel die Rückkehr von Ubisoft-Shooter The Division 2 feiern. Auch Call of Duty: Modern Warfare 2 steht in den Topsellern ganz weit oben, ist momentan jedoch nicht im Preis reduziert. Wenn ihr stattdessen lieber einen nicht ganz so bekannten Genre-Vertreter ausprobieren wollt, könnt ihr euch den stylishen Shooter Bright Memory: Infinite schnappen, der aktuell nicht nur um 25 Prozent günstiger ist, sondern auch noch kürzlich ein wichtiges Update erhalten hat.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Shooter-Geheimtipps auf Steam:

