Die Polizei Berlin schiebt den E-Autos und ihren Fahrern einen Riegel vor – zumindest in einer Hinsicht. Die Behörde will bei sich keine der amerikanischen Elektroautos mehr sehen. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Polizei schiebt Tesla einen Riegel vor: E-Autos nicht mehr willkommen

Bei der Berliner Polizei sowie dem Landeskriminalamt (LKA) Berlin ist Schluss mit Teslas. Die Behörden entfernen aber nicht etwa E-Autos aus ihrem eigenen Fuhrpark. Vielmehr ist den Elektroautos ab sofort die Zufahrt zu Geländen und Liegenschaften von Polizei und LKA versagt.

Das soll an den Kameras liegen, mit denen Tesla-Fahrzeuge ausgestattet sind. Die Umgebungskameras versorgen unter anderem die Assistenzsysteme der E-Autos mit Daten. Sie dienen aber auch der Sicherheit, vor allem im sogenannten „Wächter-Modus“. Der überwacht die Umgebung des geparkten Wagens und kann Besitzerinnen oder Besitzer warnen, wenn etwas Ungewöhnliches vorgeht.

Genau in dieser praktisch permanenten Kamera-Aktivität liegt das Problem. Teslas gelten als „eine sicherheitsrelevante Gefährdung für Mitarbeitende, Dritte (Sicherheit und Datenschutz) sowie die Liegenschaften der Polizei Berlin (Objektsicherheit)“, heißt es in einem internen Schreiben, das der B.Z. vorliegt (via Tagesspiegel).

Die Aufnahmen können bei Tesla lokal im Fahrzeug gespeichert oder auf Server in den Niederlanden übertragen werden. Auf Anfrage könne Tesla diese Daten aber praktisch an jeden herausgeben, so die Sorge. Die Entscheidung liege allein bei dem Autobauer.

Da wird es für den Datenschutz schwierig, für den die Behörden auf ihren Liegenschaften verantwortlich sind. Zudem könnten bei Polizei und LKA Daten über „Sicherheitsbereiche wie Munitionsbunker, Zivilwagen mit Tarnkennzeichen und Bereiche von Zivilermittlern oder Spezialkräften von den Tesla-Kameras erfasst werden“, heißt es im Tagesspiegel.

Das Verbot gilt für alle Tesla-Modelle und betrifft Außenstehende ebenso wie Angestellte, die privat einen Tesla fahren. Auch für beschlagnahmte E-Autos werde an einer Lösung gearbeitet. Die Umsetzung liege allerdings in Verantwortung der örtlichen Direktionen, heißt es.

Automatische Überwachung: Tesla-Fahrern droht Bußgeld

Ein generelles Verbot spricht man in Berlin für Teslas damit zwar nicht aus. Doch der Fall zeigt, die Aufnahmen des „sentry mode“ auch anderswo Probleme bereiten können. Laut Berliner Datenschutzbeauftragter dürfe der Modus etwa nicht grundlos auf öffentlichen Parkplätzen genutzt werden. Wenn zu Unrecht aufgenommene Personen sich beschweren, könnte auf Tesla-Halter ein Bußgeld zukommen.