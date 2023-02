Die TV-Serie zum PlayStation-Hit The Last of Us setzt neue Maßstäbe für Videospiel-Adaptionen. Nach der dritten Folge der Erfolgsserie gibt es online plötzlich aber auch jede Menge negative Stimmen. Achtung: Der nachfolgende Artikel enthält Spoiler für die bisher erschienen Folgen.

Viele negative Bewertungen für The Last of Us

Die Serien-Adaption von The Last of Us geht in ihrer dritten Folge einen überraschenden Weg. Für einen großen Teil der Laufzeit geht es nämlich überhaupt nicht um Joel und Ellie. Stattdessen erleben Zuschauer die emotionale Geschichte von Bill und Frank.

Laut der Review-Seite IMDb scheint das nicht allen zu gefallen. Die Folge mit dem Namen Long, Long Time kommt auf eine Durchschnittswertung von 7,9 von 10 Sternen. Das ist zwar immer noch sehr gut, aber deutlich niedriger als die Bewertung der ersten beiden Folgen, die jeweils eine 9,2 erhielten. Besonders auffällig ist die Verteilung der Reviews. Während 53 Prozent 10 Sterne verteilen, geben 28 Prozent eine 1-Stern-Bewertung ab. (Quelle: IMDb)

Unsere Kollegen von Kino.de zeigen euch, was die Unterschiede zwischen Spiel und Serie sind:

Was ist der Grund für die vielen negativen Bewertungen?

Ein genauerer Blick in die Reviews macht die Situation ziemlich schnell klar. Viele haben schlicht und einfach ein Problem mit einem schwulen Paar, das zusammen lebt, alt wird und dabei komplett normale Interaktionen hat. Ja, dazu gehört auch, dass sich zwei bärtige Männer küssen.

Abseits von plumper Homophobie kritisieren die Zuschauer auch, dass sich die Folge zu große Freiheiten im Vergleich zum Spiel erlaubt. Achtung Spoiler: Bill und Frank nehmen sich in der TV-Serie zusammen das Leben. Im Spiel treffen Joel und Ellie den lebenden Bill, der sich im Laufe der Apokalypse wohl mit Frank zerstritten hat. Bill ist aufgrund seines paranoiden Menschenhasses dort ein abschreckendes Beispiel.

Die vielen 1-Stern-Bewertungungen sind auch ein Zeichen dafür, dass The Last of Us Opfer von Review-Bombing geworden ist. Dafür spricht auch die hohe Anzahl der Bewertungen. Die dritte Folge hat fast so viele Reviews erhalten wie die ersten beiden Episoden zusammen. Auch The Last of Us 2 wurde von Hass-Bewertungen überschüttet. Metacritic hat deswegen eingeführt, dass Reviews erst einen Tag nach Release abgegeben werden dürfen.