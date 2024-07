Hasser von WhatsApp-Sprachnachrichten werden diese neue Funktion lieben

Wenn ihr wie ich von jeder Sprachnachricht genervt seid, die ihr in WhatsApp erhaltet, dann werdet ihr die kommende Funktion sehr zu schätzen wissen. Der beliebte Messenger testet aktuell nämlich ein neues Feature, mit dem ihr Sprachnachrichten in Textnachrichten umwandeln könnt. Einen kleinen Haken gibt es an der Geschichte aktuell aber noch.

WhatsApp wandelt Sprachnachrichten in Textnachrichten um

Sprachnachrichten erfreuen sich in WhatsApp großer Beliebtheit. Sie können direkt aufgenommen und schnell verschickt werden. Kein Wunder, dass immer mehr Nutzerinnen und Nutzer diese Funktion dem Schreiben vorziehen. Doch es gibt viele Menschen, die keine Lust haben Sprachnachrichten abzuhören. Viel lieber würden sie die Nachrichten im Chat lesen. Genau dafür gibt es nun eine Lösung. WhatsApp verwandelt Sprachnachrichten nämlich zukünftig einfach in Textnachrichten.

Ihr könnt bald Sprachnachrichten in Textnachrichten umwandeln. (Bildquelle: WABetaInfo)

Erste Beta-Tester von WhatsApp für Android können das neue Feature ab der Version 2.24.15.5 bereits freischalten. Wenn das Fenster mit der Funktion auftaucht, lässt sich eine der aktuell fünf verfügbaren Sprachen auswählen und herunterladen. Das ist nötig, weil die Umwandlung der Sprachnachricht zur Textnachricht auf dem Gerät direkt passiert. WhatsApp gibt auch direkt an, dass dieser Vorgang Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist, sodass niemand mitlesen kann.

So findet die GIGA-Redaktion Sprachnachrichten in WhatsApp:

Neue WhatsApp-Funktion bisher noch nicht auf Deutsch

Aktuell unterstützt WhatsApp bei der neuen Funktion nur fünf Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Hindi. Deutsch ist bisher nicht dabei, sodass die Funktion bei Beta-Testern in Deutschland vermutlich noch nicht freigeschaltet wird. WABetaInfo geht aber davon aus, dass mit der Zeit weitere Sprachen hinzugefügt werden. Noch befindet sich das Feature in der Testphase. Ich persönlich kann es aber kaum abwarten, bis ich die Funktion verwenden kann.

