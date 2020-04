Dieses Heim könnte eine Basis der XCOM sein. Ganz sicher finden sich zahlreiche Strategiespiele der 90er in die dieses Gebäude wunderbar hineinpassen würde. Doch am Ende ist es die neue Behausung von Justin Bieber.

Auch wenn es auf den ersten Blick wie das Hauptquartier der Avengers aussieht, die Gamer dieser Welt kann Justin Bieber nicht täuschen. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre es Teil einer Basis in einem Strategiespiel aus den 90ern. Der Komplex passt eher in Command & Conquer als Beverly Hills.

Das in diesem Sammelsurium aus Formen und Materialien, eher GDI-Wissenschaftler an Tiberium forschen und nicht ein Popstar lebt, liegt ja auf der Hand. Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, reicht es fast schon das Gebäude leicht verpixelt zu betrachten:

if you pixelate the picture of justin beibers house a bit it looks like it’s from a 1999 strategy game pic.twitter.com/biaiRpA4ek

Immer noch nicht? Dann aber so:

Das nette Bild von Twitter-Nutzer pooldad brachte noch andere tolle Ideen hervor, aus welchem Spieler das Gebäude entsprungen sein könnte. Da wäre zu Beispiel Star Wars: Galactic Battlegrounds:

In Sims 1 passt es aber auch ganz gut:

In SimCity 2000 findet das Gebäude auch seinen Platz:

Not sure why he built it so close to all that industry pic.twitter.com/kGPhBWlyA1

— Colin Fanning (@colinfanning) April 6, 2020