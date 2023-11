Heizkosten per Smartphone sparen: Mega Black-Friday-Deals von tado

Black-Friday-Sale bei tado! Wer doppelt Geld sparen möchte, sollte jetzt aufpassen: Beim Experten für smartes Heizen und Energie-Management sichert ihr euch für kurze Zeit 20 Prozent Rabatt und ausgewählte Heizkörperthermostate, Starter-Kits und mehr zu unschlagbaren Preisen – wir zeigen euch hier die Top-Deals.

Black-Friday-Sale bei tado mit 20 % Rabatt & mehr

Ob Angst vor der nächsten Heizkosten-Nachzahlung oder Smart-Home-Fan – mit smarten Heizkörperthermostaten könnt ihr euer Zuhause nicht nur komfortabler machen, sondern dabei helfen, Energie und Heizkosten zu sparen. Die intelligenten Thermostate und Starter-Kits von tado helfen euch genau dabei – das Beste daran: Mit den Black-Friday-Deals ist jetzt der perfekte Zeitpunkt um einzusteigen.

Noch bis zum 26.11.23 sichert ihr euch 20 Prozent Rabatt auf alle nicht reduzierten tado-Produkte. Zusätzlich könnt ihr euch ausgewählte Preise auf die beliebten Starter-Kits sichern.

Extra-Rabatt auf tado Starter-Kits

Dazu zählt unter anderem das smarte Thermostat (verkabelt) Starter Kit V3+ in der Black Edition für reduzierte 99,99 Euro statt 219,99 Euro. Ihr spart hier satte 120 Euro (Angebot jetzt bei tado ansehen).

Wer gleich mehrere Räume smart ausstatten möchte, macht mit dem Angebot zum Starter-Kit Smartes Heizkörper-Thermostat + 3 zusätzliche Heizkörperthermostate einen genialen Deal: Während des Black-Friday-Sales zahlt ihr nur noch 219,99 Euro statt 399,97 Euro (Angebot jetzt bei tado ansehen).

Für Wohnräume mit Heizkörpern bietet das Starter-Kit eine optimale Lösung – ohne Bohren oder Entlüften. Es umfasst eine Internet-Bridge sowie insgesamt vier intelligente Heizkörper-Thermostate. Das System ist kompatibel mit Apple, Google Assistant und Amazon Alexa, was euch eine nahtlose Integration in euer Smart-Home ermöglicht. Um das System zu nutzen, benötigt ihr nur ein Smartphone und eine Internetverbindung, die nicht über das Smartphone hergestellt wird.

Alternativ gibt es das Starter-Kit auch mit Funk-Temperatursensor: Hier besteht das Starter-Kit aus zusätzlich zwei smarten Heizkörperthermostaten + Internet Bridge zum reduzierten Preis von 219,99 Euro statt 339,97 Euro (Angebot jetzt bei tado ansehen). Der Funk-Temperatursensor lohnt sich für alle, die beispielsweise mehrere Heizkörper in einem Raum mit einem Gerät steuern möchten.

Wie funktionieren die tado-Systeme?

tado misst automatisch die Temperatur in eurem Zuhause und passt die Heizleistung an eure programmierten Präferenzen an. Ihr profitiert dabei sogar von einer Berücksichtigung der Wettervorhersage, die für eine optimale Anpassung der Heizleistung sorgt. Ein weiteres cleveres Feature: Das System schaltet die Heizung automatisch ab, wenn ihr lüftet, um Energie zu sparen. Die zentrale Steuerung all dieser Funktionen übernimmt dabei eine Internet-Bridge, die in jedem tado Starter-Kit enthalten ist.

Für euch bedeutet das eine einfache Installation und eine breite Kompatibilität mit den meisten Heizsystemen – dank der mitgelieferten Adapter. Nachdem ihr das System eingerichtet habt, ermöglicht es euch, eure Heizung von überall aus bequem per Smartphone zu steuern. Seid ihr beispielsweise länger im Urlaub, könnt ihr eure Heizung passend zu eurer Ankunft per App hochdrehen, sodass ihr in ein warmes Zuhause zurückkommt.

Mega-Rabatte noch bis 26.11. bei tado

Mit den aktuellen Black-Friday-Sales und Rabatten sichert ihr euch die derzeitigen Tiefpreise auf tado-Produkte und Zusatzgeräte – alle weiteren Infos sowie zusätzlichen Angebote findet ihr auf folgender Übersichtsseite direkt bei tado.

