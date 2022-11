Mit den steigenden Gas- und Strompreisen lohnt es sich, einen genaueren Blick auf eure Heizung zu werfen. Gerade hier könnt ihr nämlich richtig viel Geld sparen, wenn ihr smarte Thermostate einsetzt. Passend zum aktuellen Black Friday gibt es für kurze Zeit diverse Starter-Sets zu genialen Tiefpreisen – wir stellen euch die besten Angebote vor.

Smarte Heizkörper-Thermostate mit Black-Friday-Rabatt

Der bevorstehende Winter sorgt mit den Prognosen für weiter steigende Heizkosten eher für Schnappatmung, statt für Besinnlichkeit – aus Kostengründen Frieren solltet ihr aber trotzdem nicht: Mit smarten Heizkörper-Thermostaten könnt ihr bares Geld sparen und eure Heizung bequem per App steuern. Obendrauf sichert ihr euch jetzt mit den Black-Friday-Deals bei Tink bis zu 44 Prozent Rabatt auf Starter-Sets, Thermostate und Raumklimasensoren von Bosch, Tado, Netatmo, Eve und Homematic.

Egal ob für klassische Heizkörper oder die Fußbodenheizung – mit den passenden Heizkörper-Thermostaten lassen sich bis zu 31 Prozent der Heizkosten sparen. Wer also die nächste Nebenkostenabrechnung senken möchte, sollte einen Blick auf die Black Friday Tink-Angebote werfen.

Heizkosten sparen einfach gemacht: Mit smarten Heizkörper-Thermostaten

Per Smartphone-App den Verbrauch immer im Blick (Bildquelle: Tado)

Dabei ist der Wechsel einfach und schnell gemacht: Aktuell gibt es das Tado Starter-Kit V3+ Basic mit Bridge und zwei Thermostaten für reduzierte 149,95 Euro statt 189,99 Euro UVP (bei Tink ansehen). Wenn ihr gleich mehrere Räume smart nachrüsten wollt, spart ihr mit dem etwas umfassenderen Tado Starter-Kit mit vier Thermostaten für reduzierte 259,95 Euro statt 329,96 Euro UVP (bei Tink ansehen). Die Thermostate sorgen dafür, dass nur die Energie verbraucht wird, die auch benötigt wird – so spart ihr letztlich Geld und habt die volle Kontrolle über eure Wohlfühl-Temperatur. Egal, ob bequem auf der Couch zuhause, im Urlaub oder von unterwegs.

tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 2 Thermostaten & Bridge Statt 189,98 Euro: Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 2 Thermostaten & Bridge von tado. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 14:26 Uhr

tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 4 Thermostaten & Bridge Statt 329,26 Euro: Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 4 Thermostaten & Bridge von tado. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 14:42 Uhr

Alternativ findet ihr unter den Black-Friday-Deals bei Tink auch das Bosch Smart Home Starter-Set Heizung 2, das sich mit fünf Thermostaten und weiteren vier Tür-/Fensterkontakten auch für größere Wohnungen oder ein Haus ideal eignet. Hier spart ihr aktuell 21 Prozent mit dem reduzierten Preis von 479,95 Euro statt 659,50 Euro UVP (bei Tink ansehen).

Bosch Smart Home - Starter Set Heizung II mit 5 Thermostaten & 4 Tür-/Fensterkontakt Statt 659,50 €: Smart Home Starter Set Heizung II mit 5 Thermostaten & 4 Tür-/Fensterkontakt von Bosch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 14:06 Uhr

Das Highlight: Bei allen Sets müsst ihr lediglich eure alten Thermostat-Köpfe abschrauben und die smarten Heizkörper-Thermostate anschrauben – ohne Bohren oder Entlüften. Anschließend lässt sich eure Heizung nicht nur via App, sondern auch per Sprachbefehl bedienen. Die Smart-Home-Sets erkennen außerdem selbst wie gut euer Raumklima ist, warnen rechtzeitig vor zu trockener Luft und nehmen Störungen in eurem Heizsystem wahr.

Heizkörper-Thermostate smart von überall aus steuern

Heizkosten immer im Blick: Smarte Thermostate bequem und jederzeit per App steuern. (Bildquelle: Tado / Tink)

Selbst, wenn ihr nicht zu Hause seid, könnt ihr mit den smarten Thermostaten auch von unterwegs alles jederzeit nach euren Vorlieben einstellen, prüfen oder automatische Zeitpläne einrichten. Die Tado Starter-Kits erkennen beispielsweise auch, ob ein Fenster geöffnet ist, während ihr heizt und warnt euch so vor zusätzlichen Kosten.

Wer zusätzlich Außentemperatur, Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit immer im Blick behalten möchte, findet mit der smarten Eve Wetterstation die passende Lösung. Hier sichert ihr euch ein 2er-Set (bei Tink ansehen) mit schicken Messanzeigen, die sich schnell und kabellos einrichten lassen. Bei Tink spart ihr auch hier aktuell mit den Black-Friday-Deals und bekommt das Angebot für reduzierte 119,95 Euro statt 159,90 Euro.

Eve Weather Smarte Wetterstation (2er-Set) Statt 159,90 Euro: Smarte Wetterstation im 2er-Set mit Anzeige für Luftdruck, Luftfeuchtigkeiten und Außentemperatur von Eve. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2022 18:31 Uhr

Weitere Thermostat-Sets für Heizkörper und Fußbodenheizung im Angebot

Bei Tink bekommt ihr aktuell viele weitere Thermostat-Kits zu reduzierten Black-Friday-Preisen. Alle Angebote gelten dabei solange der Vorrat reicht und nur noch bis zum 28.11.2022.

