Verbraucherschützer haben vor Gericht einen wichtigen Sieg gegen Hermes erzielt. Der Versanddienstleister hat zu hohe Preise verlangt, die deutlich über den sonst geltenden Preisen lagen. Das hat Auswirkungen auf jeden Kunden.

Hermes darf nicht mehr so viel für die Hotline verlangen

Wer sich mit Hermes per Telefon in Verbindung setzen will, musste bisher bei einem Anruf aus dem Festnetz 20 Cent pro Anruf zahlen, aus dem Mobilfunknetz waren es 60 Cent pro Anruf. Das Landgericht Hamburg hat Verbraucherschützern zugestimmt, die wegen zu hoher Preise gegen Hermes geklagt haben. Die verlangten Preise für einen Anruf bei der Hermes-Hotline seien viel zu hoch, wenn man die durchschnittlichen Preise und Anrufe im Fest- und Mobilfunknetz in Deutschland heranzieht. Besonders die Tatsache, dass die Kosten auch anfallen, wenn man sich nur über den Versandvertrag informieren möchte, stieß dem Gericht negativ auf. Damit würde verhindert, dass Kunden mit dem Unternehmen in Kontakt treten.

Besonders ärgerlich wird es für Kunden, die Hermes mehrfach anrufen müssen, um einen Fall zu klären. Da würden die Kosten für die Kunden unnötig hoch ausfallen. Die Verbraucherschützer verlangen, dass sich die Preise für einen Anruf aus dem Fest- und Mobilfunknetz an den üblichen Kosten des Marktes orientieren. Da viele Menschen mittlerweile eine Flatrate ohne Zusatzkosten besitzen, könnte das für Hermes weitreichende Folgen hab. Das Urteil wurde laut Golem bereits am 4. März 2021 gesprochen, ist aber jetzt erst bekannt geworden. Es ist zudem noch nicht rechtskräftig, sodass Hermes gegen die Entscheidung noch vorgehen kann.

DHL als Vorbild: Zieht Hermes nach?

Für Kunden wären geringere Kosten beim Kontakt mit Hermes sicher eine willkommene Änderung. Die DHL-Hotline erreicht man zu den üblichen Fest- und Mobilfunkpreisen, die beim jeweiligen Vertrag gelten. Hat man eine Flatrate, dann fallen keine Kosten an, da eine normale Festnetznummer angeboten wird. Nur Geschäftskunden müssen etwas zahlen. So wünscht man sich das auch bei Hermes.