Apple Pay und Google Pay liegen im Trend bei Smartphone-Nutzern. Gegenwärtig kann man in diesem Zusammenhang sogar noch richtig Geld abstauben. Man muss sich aber beeilen, denn nur noch bis Ende November kann man dann ganze 50 Euro ergattern. Was man hierfür tun sollte? GIGA weiß Bescheid und verrät, wie ihr an das Geldgeschenk kommt.

Google Pay: Die 5 wichtigsten Fakten zum Deutschlandstart Facts

Apple- und Google-Nutzer aufgepasst: 50 Euro Bonus gibt es zur kostenlosen Mastercard

Apples iPhone- und Googles Android-Nutzer können jetzt ganz einfach noch 50 Euro abstauben. Wie das geht? Ganz einfach: Nur die kostenlose Mastercard von Consors Finanz beantragen und schon erhält man nach den ersten drei Bezahlvorgängen (Gesamtumsatz mindestens 50 Euro) eine Gutschrift in Höhe von 50 Euro. So spart man gleich nochmals 50 Euro auf etwaige Shopping-Angebote.

Kostenlose Mastercard von Consors mit 50 Euro Bonus: Alle Informationen auf einen Blick

Übrigens: Es handelt sich wirklich nur um eine kostenlose Kreditkarte. Ein weiteres Konto braucht man nicht bei Consors eröffnen. Man wird also nicht gezwungen, die Bank zu wechseln. Damit lohnt sich die Karte vor allem auch für Kunden anderer Banken, die aktuell beispielsweise noch ohne Apple-Pay-Unterstützung leben müssen.

Wichtig zu wissen: Die Beantragung der Karte muss bis einschließlich 30. November 2020 erfolgen. Der Einsatz der Kreditkarte (mindestens 3 Aktionen mit einen Umsatz von gesamt 50 Euro aufwärts) muss dann bis zum 31. Januar 2021 geschehen, damit der Bonus über 50 Euro noch gutgeschrieben wird. Die Aktion gilt im Übrigen nur für Neukunden.

Tipp: Wer nicht möchte, dass Zinsen für Rückzahlungen anfallen, der sollte unbedingt auf Einmalrückzahlung (90 Tage zinsfrei) umstellen. Dies lässt sich ganz einfach in der dazugehörigen App für iPhone und Android kontrollieren und vornehmen (Menüpunkte Meine Karte -> Einkäufe-> Einmalrückzahlung).

Kontaktlos bezahlen mit iPhone, Android-Handy und der Mastercard

Kostenlose Mastercard von Consors mit 50 Euro Bonus: Alle Informationen auf einen Blick

Apropos iPhone und Android: Wie schon erwähnt, gehört Consors Finanz zu den Dienstleistern, die Apple Pay und Google Pay unterstützen. Kunden können ihre Karte also einfach in der passenden Wallet-App auf dem Smartphone hinterlegen und fortan kontaktlos mit dem Handy zahlen – sicher und easy. Wer darauf verzichtet, kann aber auch mit der Karte direkt kontaktlos an geeigneten Terminals zahlen. Wer dennoch Bargeld benötigt, der kann mit der Mastercard von Consors Finanz weltweit auch kostenlos Geld abheben. Allerdings entfallen die Gebühren erst bei einem Betrag ab 300 Euro, darunter fallen 3,95 Euro an.