Es gibt nur eine Sache, die besser ist, als ein kostenloses Spiel: Ein kostenloses Horrorspiel. Und ich kann euch gleich 69 davon zeigen. Na?

In nur 48 Stunden haben mehrere Indie-Entwickler auf Itch.io Mini-Horrorspiele im PS1-Stil gebastelt, und zwar genau 69 Stück – was Zufall ist, und beweist, dass diese grausigen Gruseltitel schon jetzt verflucht sein müssen. Gemeinsam haben die kurzen Horrorstreifen nur, dass sie alle während des Videospiel-Jams „Haunted PS1 Wretched Weekend 1“ ausgetüftelt wurden, und – natürlich – dass sie alle, bis auf das letzte, kostenlos sind. Werft einen Blick auf die Liste.

Es gibt kaum ein Horror-Subgenre, das momentan mehr in ist, als Indie-Spiele im PS1-Stil: Pixelige und zuweilen ziemlich brutale Titel, die in ihrem Stil an PlayStation-1-Spiele erinnern und ihre uneindeutige Grafik perfekt einsetzen, um euch das Fürchten zu lehren. Spielt das kostenlose Concluse, wenn ihr wissen wollt, was ich meine.

Unter den 69 Einsendungen befinden sich außerdem auch Spiele von bekannten Indie-Entwicklern wie Kira, der zuvor an dem wunderbar kranken Lost in Vivo gearbeitet hat: Das beste Spiel, falls ihr einen Titel sucht, der euch an die frühen Silent Hill-Ableger erinnert. Und falls ihr die nächsten Nächte nicht schlafen wollt. Aber wer braucht schon Schlaf, wenn er spielen kann?

Das hier ist für jene unter euch, die gern im schummrig-orangen Schein der seltsamen Straßenlaterne am Fenster hocken und Schatten beobachten, wie sie länger und länger werden. Es für jene, die Silent Hill vermissen – oder jene, die nostalgisch auf alte Horrorspiele zurückblicken, deren Pixel-Gräuel zuweilen tiefer unter die Haut krochen, als heutige Schocker. Von euch gibt es derart viele, dass sich im Grusel-Genre der Videospiele eine obskure Nische an verfluchten PS1-Spielen gebildet hat: Angefüllt mit blutigen Pixeln und kaum erkennbaren Ungeheuern, die gerade wegen ihrer Gesichtslosigkeit verstören.

All diese Spiele wurden natürlich heutzutage entwickelt, bleiben aber dem Horror alter Schocker treu. Und eine Kostprobe könnt ihr euch hier, heute und völlig kostenlos grabbeln – und zwar auf der wundervollen Seite Itch.io. Die Haunted PS1 Demodisk 2020 ist eine Horrorspiele-Kollektion mit 17 Demos und vollwertigen Spielen; alle handverlesen von Horrorfans unter dem Namen „The Haunted PS1“. Oh, einen schauderhaften Trailer gibt es übrigens auch:

Blut geleckt? Falls ihr außerdem noch Interesse an dieser Art von Horror habt, kann ich euch nur wärmstens Concluse empfehlen, das die GIGA-Redaktion 2018 erfolgreich um den Schlaf bringen konnte. Auch kostenlos.

Die 17 Horrospiele herunterladen – so geht’s: Wandert einfach zu Download auf der Itch.io-Seite und ladet euch demodisc2020-win.zip herunter. Dann entpackt ihr die alles, ehe ihr bei den Demos einfach nur auf die .exe-Dateien klicken müsst. Fertig. Jedes Spiel wurde von einem anderen Entwickler gebastelt; sie unterscheiden sich also vollständig voneinander – das Einzige, was sie verbindet, ist ihre Treue zur Nostalgie. Und zum Horror.