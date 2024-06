Highlight für die Xbox: Auf diesen Open-World-Shooter freue ich mich am meisten

Endlich hat Xbox einen neuen Trailer zu State of Decay 3 präsentiert. Der von vielen bereits vergessene Zombie-Shooter ist also immer noch am Leben – und ich könnte nicht glücklicher darüber sein.

Ein Kommentar von Gregor Elsholz:

Xbox: Unterschätztes Open-World-Spiel bekommt Fortsetzung

Endlich gibt es zu State of Decay 3 einen neuen Trailer – seit dem letzten Lebenszeichen des Zombie-Abenteuers waren bereits 4 Jahre vergangen. Viele Spieler dürften das kommende Open-World-Game wegen der langen Funkstille überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt haben, aber ich habe lange Zeit auf Neuigkeiten gehofft, denn der Vorgänger hat mich positiv überrascht.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu State of Decay 3 an:

State of Decay 3: Xbox Games Showcase 2024 Trailer

State of Decay 2 macht auf der Aggregator-Website Metacritic keine gute Figur – das Zombie-Spiel wird mit einer Wertung von 66 abgestraft, da sieht mancher Untoter nach 3 Tagen in der prallen Sonne besser aus. Und es stimmt: Das Open-World-Game ist alles andere als perfekt, es ist hin und wieder hakelig und unfreiwillig komisch und auch sechs Jahre nach dem Release funktionieren nicht alle Gameplay-Ideen so gut, wie sie sollten. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.

State of Decay 2: Wie The Walking Dead – nur besser

Trotz so mancher Fehler habe ich in der Open World von State of Decay 2 viele Stunden verbracht und hatte dabei als einsamer Siedler gegen die Übermacht der Zombiehorden immer eine großartige Zeit. Das Spiel fühlt sich in seinen besten Phasen so an wie die ersten Staffeln der Fernsehserie The Walking Dead – die Welt ist wunderbar leer und bietet gleichzeitig viele Überreste von Zivilisation, Charaktere haben rudimentäre, aber hilfreiche Hintergrundgeschichten und Auseinandersetzungen mit den Zombies fühlen sich intensiv und wichtig an.

Genauso wie The Walking Dead ist State of Decay 2 ebenfalls repetitiv – das Überleben in der Apokalypse ist nun einmal nicht glamourös, unerbittliche Zombie-Horden müssen immer wieder ausgeschaltet werden und Gebiete lassen sich nur nach und nach und mit beträchtlichem Risiko zurückerobern. Im Gegensatz zu der preisgekrönten Fernsehserie wird dies allerdings nicht langweilig oder durch frustrierende Story-Wendungen getrübt.

Das Open-World-Game bietet zwar einen klaren Auftrag – die Karte von Seuchenherzen zu befreien – doch der Weg dahin ist das Ziel. In State of Decay 2 müsst ihr euch dafür eine kleine Community mit starkem Zusammenhalt und Selbstversorgung aufbauen, Waffen und Munition zusammentragen, während gleichzeitig auf Ernährung und Verbesserung von Fahrzeugen zu achten ist. Alles auf einmal im Blick zu haben, ist harte, aber lohnenswerte Arbeit, die auf keinen Fall überstürzt werden sollte.

State of Decay 3: Zombie-Hit noch ohne Release-Datum

State of Decay 2 ist zwar kein pausenlos brillantes Endzeit-Meisterwerk à la The Last of Us, doch es ist ein Spiel mit enorm viel Potenzial, das je nach Spielstil stärker hervortritt. Bei State of Decay 3 erhoffe ich mir, dass einige der Randkonzepte wie zum Beispiel Notrufe von anderen Basen oder Nebenmissionen sowie das Wählen von Anführern noch besser ausgefeilt sind und realistischer ineinandergreifen.

Ob der Nachfolger dies umsetzen wird, muss sich noch zeigen. Trotz des neuen Trailers ist bislang leider noch kein Release-Termin angekündigt. Es ist also weiterhin Geduld gefragt – zum Glück hab ich als State-of-Decay 2-Veteran davon mehr als genug.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch einige Postapokalypse-Spiele, die ihr gezockt haben solltet:

