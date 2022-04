Elden Ring ist noch nicht lange auf dem Markt, doch in den paar Wochen haben Fans schon Unglaubliches geschafft. Speedruns in wenigen Minuten, das Spiel mit Obst gespielt und Gegner nur mit dem Gesäß erledigt – ja, richtig gelesen.

Elden Ring: Der Popo muss ganz schön wehtun

Einige Spieler stecken wahnsinnig viel Zeit in das neue Open-World-Action-Rollenspiel von From Software, darunter auch der Streamer Distortion2. Er hat auch schon einiges geschafft, so spielte er Elden Ring zum Beispiel in weniger als zehn Minuten durch. Kürzlich setzte er sich an eine neue Herausforderung: das Spiel lediglich mit dem Gesäß seines Charakters durchzuspielen.

Um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, benutzt er eine Fertigkeit namens Ground Slam. Wenn man diese Fertigkeit ausrüstet, erhält man einen speziellen Angriff. Wird dieser angewendet, springt der Charakter in die Luft und schlägt mit solch einer Wucht auf dem Boden auf, dass der Hintern ordentlich Schaden verursacht. Er hat diese Attacke sogar noch verbessert.

Mit der Fertigkeit bestückt, hat er sich vorgenommen, alle Bosse von Elden Ring mit seinem Hintern zu besiegen, egal wie lange es dauert. Im Laufe des Spiels wird das natürlich immer schwieriger, doch er beweist eine Engelsgeduld und jede Menge Geschick.

In seinem Video könnt ihr euch die Aktion genau anschauen:

Elden Ring: Wie hat Streamer Distortion2 den Weltrekord aufgestellt?

Wie bereits vorher erwähnt, hält der Streamer derzeit auch den Weltrekord für den schnellsten Speedrun in Elden Ring. Er schlug das Spiel in nur 8 Minuten und 56 Sekunden und das sogar ohne überhaupt zu kämpfen.

Möglich macht das der sogenannte „Zip-Glitch“, eine Technik, durch die Charaktere über große Distanzen durch die Spielwelt springen können. Da es bisher keine von der Community festgelegten Regeln für einzelne Speedruns gibt, liegt die Wahl der Lösungsmöglichkeit allein beim Speedrunner.

