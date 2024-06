Hochwasser-Karte für Deutschland: Hier könnt ihr sehen, wo die Lage gefährlich ist

Deutschland wurde von einem massiven Hochwasser überrascht, das in den letzten Tagen viele Teile des Landes vor eine enorme Herausforderung gestellt hat. Dauerregen sorgt weiterhin dafür, dass sich die Lage kaum entspannt. Das Länderübergreifende Hochwasser Portal (LHP) zeigt auf einer Karte an, wo die Situation immer noch kritisch ist – aber auch, wo es Entwarnung gibt.

Hochwasser-Karte verschafft Überblick

Der Süden und Osten Deutschlands wurden von einem der stärksten Hochwasser der letzten Jahre erwischt. Seit Tagen kämpfen Helfer und Freiwillige um jedes Haus, evakuieren Menschen und retten Tiere aus misslichen Lagen. Umso wichtiger ist es, den Überblick zu behalten und zu wissen, ob man nicht selbst auch aktiv werden muss, bevor das Wasser ankommt. Dazu könnt ihr die Hochwasser-Karte des LHP nutzen (zur Hochwasser-Karte des LHP). Dort wird die Hochwasserlage auf einer Karte angezeigt. Das sieht für Deutschland wie folgt aus:

Momentaufnahme der Hochwasser-Karte des LHP Deutschland vom 3. Juni 2024. (Bildquelle: LHP)

Ihr könnt der Karte nicht nur entnehmen, wo es aktuell Warnungen vor Hochwasser gibt, die in rot (akut) und orange gekennzeichnet sind, sondern auch, wo neues Hochwasser droht. Außerdem wird mit grün angezeigt, wo das Hochwasser mittlerweile so stark zurückgegangen ist, dass Entwarnung gegeben werden kann.

In von Hochwasser bedrohten Regionen vorsorgen

Wohnt ihr in den schraffierten Bereichen, besteht die Gefahr, dass es dort zu Hochwasser kommt. Wenn das der Fall ist, solltet ihr Vorkehrungen treffen. Sei es alles Wichtige aus dem Keller zu holen, aber auch für genug Nahrungsmittel, Wasser und Energie zu sorgen. Wenn ihr in der Nähe von Wasser wohnt, solltet ihr also regelmäßig auf die Karte schauen, aber auch lokales Radio hören und die Webseiten der jeweiligen Städte aufsuchen. Dort werden ebenfalls Informationen geteilt, die für eure Region wichtig sind. Das Wasser kommt sehr schnell. Bringt euch also nicht in Gefahr, wenn euer Keller schon überflutet ist. Parkt Autos wenn möglich an höhergelegenen Stellen.

