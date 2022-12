Beim Warten auf den Release von Hogwarts Legacy mussten Fans bereits einige Rückschläge hinnehmen. Jetzt legen die Entwickler allerdings die Karten auf den Tisch und halten einen Termin fest. Besitzer von Last-Gen-Konsolen sowie der Nintendo Switch müssen aber Geduld beweisen.

Fans müssen noch länger auf Hogwarts Legacy warten

Was lange währt, wird endlich gut. So das berühmte Sprichwort, das bei Hogwarts Legacy hoffentlich zutrifft. Ursprünglich sollte das Spiel bereits im Jahr 2021 erscheinen. Aufgrund von verschiedenen Ausbesserungen wurde der Release dann auf 2022 verschoben. Offensichtlich war auch dieser Zeitplan zu knapp, also gab es einen neuen Termin für Anfang 2023.

Inzwischen ist bekannt: Hogwarts Legacy erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X/S wie geplant am 10. Februar 2023. PS4- und Xbox-One-Spieler müssen sich allerdings bis zum 4. April 2023 gedulden – Switch-Nutzer sogar bis zum 25. Juli 2023. Warum die Version für die Nintendo-Konsole erst einige Monate nach den anderen erscheint, ist nicht bekannt, aber immerhin können sich auch Besitzer der älteren Konsolen überhaupt in dieses Abenteuer stürzen.

Macht euch schon einmal einen Eindruck vom kommenden Spiel:

Hogwarts Legacy - State of Play Official Gameplay Reveal

Hogwarts Legacy: PlayStation-Spieler bekommen Geschenke

Bereits im August 2022 wurde bestätigt, dass die PlayStation-Versionen des Spiels exklusive Inhalte enthalten werden. Dazu gehört eine zusätzliche Questreihe namens „The Haunted Hogsmeade Shop“, die es den Spielern ermöglicht, in ein gespenstisches Verlies einzutauchen und einen Laden für sich zu beanspruchen, der die besten Preise im ganzen Spiel bieten soll (Quelle: Chandler Wood@Twitter).

Zusätzlich sollen PlayStation-Spieler das Rezept für den berühmten Felix Felicis-Trank erhalten. Dank dessen Macht sind Spieler wohl dazu in der Lage, Ausrüstungstruhen auf der Minikarte sehen zu können. Die Inhalte sollen später, im Februar 2024, auch für weitere Plattformen zur Verfügung stehen (Quelle: Gamerant).