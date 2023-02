Hogwarts Legacy ist ohne Frage eines der meisterwarteten Spiele des Jahres und viele Fans freuen sich bereits auf den Release am 10. Februar 2023. Allerdings kursieren schon jetzt diverse inoffizielle Bilder und Ausschnitte im Netz. Es gilt also Spoiler-Alarm.

Hogwarts Legacy Facts

Hogwarts Legacy bereits im Umlauf

Bald ist es soweit und Harry-Potter-Fans können in die magische Welt von Howarts Legacy abtauchen. Wer das Spiel in der Deluxe Edition oder der Collectors Edition vorbestellt hat, der kann bereits am 7. Februar 2023 loslegen. Regulär erscheint das Open-World-Game aber erst am 10. Februar 2023.

Dennoch sind schon jetzt illegale Kopien des Spiels im Umlauf. Ob es sich hierbei um eine Sicherheitslücke handelt oder manche Händler sich einen unfairen Vorteil verschaffen wollten, ist indessen unklar. Feststeht jedoch, dass bereits Bilder und Gameplay-Ausschnitte ihren Weg ins Netz gefunden haben, die offiziell noch nicht veröffentlicht wurden.

Damit gilt ab sofort also Spoiler-Alarm!

Wer also besonders empfindlich auf Spoiler reagiert, der sollte entsprechende Hashtags und Bereiche auf Twitter, Reddit und TikTok meiden beziehungsweise notfalls auch einfach ausblenden lassen.

„Es ist mir einfach egal!“ – Gronkh kassiert Shitstorm

Wobei der Leak im deutschsprachigen Raum gerade ohnehin von einem anderen „Skandal“ überschattet wird. Der beliebte Streamer Gronkh hat sich zu Hogwarts Legacy geäußert.

Oder besser gesagt hat er in einem Stream verkündet, dass ihm die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling und der damit verbundene Vorwurf der Transfeindlichkeit egal sei.

Der besagte Clip löste einen Shitstorm in den sozialen Medien aus und wird zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Artikels auch immer noch kontrovers diskutiert.

Parallel dazu trendet (mal wieder) das Hashtag „Boykott“ auf Twitter, bei dem dazu aufgerufen wird das Spiel nicht zu kaufen.

Die Realität sieht aber anders auf: Hogwarts Legacy befindet sich derzeit auf Platz 1 der Steam-Topseller und auch im PlayStation Store ist das Spiel in den Top 5 vertreten.