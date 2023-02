Es ist soweit: Hogwarts Legacy erscheint am 7. Februar, zumindest für jene, welche die Deluxe-Version auf den Next-Gen-Konsolen gekauft haben. Einige Spieler sind aber schon seit letzter Woche im Spiel – und die erzählen jetzt, was ihr erster Eindruck ist.

Hogwarts Legacy: Wie ist es? Erste Spieler erzählen vom Blockbuster

Tester und wohl sogar erste Spieler haben bereits Zugriff auf Hogwarts Legacy. Besonders in Foren wie Reddit schießen demnach einige Threads aus dem Boden, in denen diese Spieler von ihren Erfahrungen berichten. In einem Thread von Redditor HamirTheGOAT beantwortet er alle möglichen Fragen, solange es keine Spoiler sind (Quelle: Reddit).

Da seine Beiträge bis jetzt noch nicht gelöscht wurden, darf er womöglich über seine Erfahrungen sprechen. Oder aber der Thread wird innerhalb der nächsten Stunden verschwinden. So oder so – was hat er denn zu berichten? Wir fassen für euch die wichtigsten und interessantesten Antworten zusammen.

Das Gute: In seinen Beiträgen erklärt der Spieler mehrmals, dass er sehr viel Spaß mit Hogwarts Legacy hat und das Spiel ohne Frage mit Liebe zum Harry-Potter-Universum entwickelt wurde. Hogwarts selbst sei gigantisch und könne hinsichtlich des Open-World-Gefühls am ehesten mit RDR2 verglichen werden. Die Welt außerhalb von Hogwarts ist ebenfalls groß, erinnert aber hier eher an Ubisoft-Open-Worlds. Er liebt das Kampf-Gameplay und ist überrascht, wie komplex es ist. Bis jetzt würde er dem Spiel eine 8-9/10 als Wertung geben.

Das (teilweise) Schlechte: Bis jetzt (nach 7 Stunden im Spiel) sind dem Redditor weder Charaktere noch Nebenquests besonders wichtig. Er mag zwar die Charaktere, doch er würde für sie nicht sein (digitales) Leben opfern. Hinsichtlich der Story erklärt er, dass er noch nicht viele Hauptmissionen absolviert hat, wenngleich diese bis jetzt die besten Quests im Spiel waren. Sehr viele Nebenmissionen sind eher „Standard“ und nicht derart ausgefeilt wie Quests in The Witcher 3: Wild Hunt. Er bemerkt einen Bug beim eigenen Charakter, der die Stimme hallen lässt. Keine weiteren technischen Probleme, bis jetzt.

Das Interessante: Laut dem Spieler hat es bis jetzt keine Auswirkungen, wenn er dunkle Magie benutzt. Gleichsam gibt es wohl keine Regel im Spiel, die es euch untersagt, nachts durch Hogwarts zu rennen. Um neue Zaubersprüche zu bekommen, müsst ihr Klassen besuchen und Hausaufgaben erledigen. Euren Zauberstab könnt ihr nicht aufleveln, aber stets kosmetisch anpassen. Das Spiel fühlt sich für ihn sehr frei an und scheint sich besonders darauf zu konzentrieren, euch die Möglichkeit zu geben, alles zu tun, was ihr wollt.

HamirTheGOAT ist noch nicht sehr weit im Spiel und bestätigt mit seinen Aussagen einiges, das bereits in den Trailern zu sehen war: Ein gigantisches, detailliertes Hogwarts und jene Freiheit für Spieler, auf die sich Hogwarts Legacy zu konzentrieren scheint. Ob die Story, die Companions und das Late-Game mithalten können, erfahren wir hoffentlich sehr bald.