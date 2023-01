Hogwarts Legacy und Red Dead Redemption 2 sind zwei komplett unterschiedliche Spiele, die im Grunde nichts gemeinsam haben. Außer eines.

Was Hogwarts Legacy mit Red Dead Redemption 2 gemeinsam hat

Ihr werdet in Hogwarts Legacy wahrscheinlich keinen wild schießenden Cowboys begegnen – doch das könntet ihr, theoretisch. Denn so bizarr der Fakt auch ist, Hogwarts Legacy spielt beinahe genau zur selben Zeit wie Red Dead Redemption 2.

Arthur Morgan und seine Bande haben den untergegangenen Wilden Westen um etwa 1899 aufgemischt, während ihr Hogwarts als neuer Schüler 1890 betretet – also nur 9 Jahre vorher. Natürlich spielt Hogwarts Legacy aber in Schottland, während ihr in RDR2 die USA unsicher macht.

Ein wenig verrät uns der Vergleich trotzdem über Hogwarts Legacy: Euch erwartet eine Zeit, in der neue Zugstrecken eröffnet werden und die Industrialisierung gerade in voller Fahrt ist. Zwar mag das Hogwarts selbst wenig betreffen, doch die Story des Spiels soll immerhin über die Grenzen der Schule hinausgehen – zu einem Koboldaufstand, angeführt vom Kobold Ranrok. Es ist eine instabile, aufregende Zeit – für Menschen wahrscheinlich ebenso wie für Zauberer.

Noch eine Gemeinsamkeit: Moralsystem in Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy wird kein punktezählendes Moralsystem wie in Red Dead Redemption 2 beherbergen, doch Moral wird in beiden Spielen trotzdem ähnlich angegangen: In Hogwarts Legacy sollt ihr durchaus moralische Entscheidungen treffen, angefangen bei kleinen Bemerkungen in Quests bis hin zu den verbotenen Flüchen. (Quelle: Hogwarts Legacy FAQ)

Falls ihr euch etwa mit dem Slytherin Sebastian Sallow anfreundet, werdet ihr bei dessen Quests entscheiden können, ob ihr einen der verbotenen Flüche lernen wollt. Und diese Flüche sind immerhin nicht umsonst verboten: Oft schien es im Harry-Potter-Universum, als würden „gute“ Zauberer auch von diesen Flüchen ablassen.

Trotzdem wird eure Identität als Zauberer nicht den Abschluss der Story in Hogwarts Legacy bestimmen. Ähnlich war es in Red Dead Redemption 2, falls ihr euch erinnert.

Es bleibt abzuwarten, ob sich eure moralischen Entscheidungen im Spiel wenigstens in Gesprächen zeigen werden, wie es in RDR2 durchaus der Fall gewesen ist.

