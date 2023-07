(Bildquelle: IMAGO / United Archives // Tom Cruise in „Top Gun“ (1986))

Der Kino-Sommer 2023 läuft sehr schwach an und die hohen Hoffnungen und Erwartungen der Kinoindustrie wurden bisher noch nicht erfüllt. Nun muss es wohl Superstar Tom Cruise richten. Die Vorhersagen hören sich großartig an, doch schafft er es auch wirklich zum zweiten Mal in Folge?

Während der Corona-Jahre geriet das Erlebnis Kino unter die Räder, hingegen blühten die Streaming-Dienste auf. Da musste letztes Jahr erst Tom Cruise kommen und allen beweisen, dass das Kino doch nicht tot ist. Obwohl „Top Gun: Maverick“ nämlich schon während der Corona-Zeit fertig war, kam für Cruise nur ein echter Kinostart infrage.

Der erfolgte verspätet im Mai 2022 und sorgte dann für ein Erbeben an den Kinokassen. Mit weltweiten Einnahmen von fast 1,5 Milliarden US-Dollar sicherte „Top Gun: Maverick“ schlichtweg den Kino-Sommer, rettete das Erlebnis große Leinwand und war dann hinter „Avatar: The Way of Water“ auch gleich der zweiterfolgreichste Film des Jahres.

Tom Cruise in Aktion: Hohe Erwartungen an Mission: Impossible Nummer 7

Ein Selbstläufer ist das Kino seitdem dennoch nicht. Das sieht man an den aktuellen Kinoflops. So erhofften sich die Filmstudios beispielsweise von „The Flash“ oder auch „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wesentlich mehr. Im Angesicht der extrem teuren Produktionskosten sind die gegenwärtigen Einnahmen ein absoluter Witz. Doch ganz aufgeben will die Industrie den Kino-Sommer 2023 noch nicht.

Nun soll es Tom Cruise richten, und zwar mit dem siebten Teil seiner Erfolgsserie. „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ läuft seit dem 12. Juli in den USA in die Kinos, hierzulande startete der Film einen Tag später. Die Vorhersagen zu dessen erwarteten Umsätzen klingen vielversprechend.

Auf diesem Film fußen die Hoffnungen des Kino-Sommers 2023:

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One | The Biggest Stunt in Cinema History (Tom Cruise)

So wird erwartet, dass „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ in den ersten Tagen bereits circa 250 Millionen US-Dollar einspielen wird (Quelle: Deadline). Wenn das eintrifft, käme der neueste Teil der Mission-Impossible-Reihe auf das Startniveau von „Top Gun: Maverick“ und könnte mit etwas Glück auch in Gänze ordentlich für Umsatz sorgen. Zur Erinnerung: „Mission: Impossible - Fallout“ knackte 2018 fast die 800-Millionen-Marke.

Kritiker jubeln: Kein Film der Reihe bisher so gut

Die Hoffnungen sind berechtigt, denn diejenigen, die „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins“ bereits sehen durften, sind mehr als nur begeistert. Die IMDb verzeichnet schon jetzt eine herausragende Bewertung von 8,3 Punkten.

Noch eindrucksvoller das Votum der Profi-Kritiker bei Rotten Tomatoes: Sie vergeben ganze 98 Prozent. Kein anderer Film der Reihe konnte bisher eine solch hohe Wertung einfahren.

Zusammengefasst liest sich dies dann so (übersetzt): „Mit weltbedrohenden Einsätzen und epischen Szenenbildern, die zu diesem gewaltigen Titel passen, beweist Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, dass dies immer noch ein Franchise ist, das man unbedingt ansehen sollte.“

Kurzum: Tom Cruise und sein Team haben ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt muss nur noch der Kinozuschauer anbeißen. Wenn es klappt, dann rettet der mittlerweile 61-Jährige schon wieder den Kino-Sommer – zweimal in Folge.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.