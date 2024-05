Honor 200 (Pro): Bezahlbare Android-Handys mit sehr hellen Displays und dicken Akkus

Honor hat mit dem 200 und 200 Pro zwei neue Android-Smartphones vorgestellt, die in der oberen Mittelklasse angesiedelt sind. Zunächst werden die Handys in China angeboten, sie dürften aber auch zeitnah nach Europa kommen. Rein technisch gesehen fährt Honor ordentlich auf und könnte Samsung und auch Xiaomi gefährlich werden.

Honor 200 (Pro) vorgestellt

Die Honor-100-Handys sind noch gar nicht so alt, da schiebt das Unternehmen die neue 200er-Generation direkt nach. Technisch wurde ordentlich aufgerüstet. So ist das Honor 200 Pro mit einem 6,78-Zoll-OLED-Display mit FHD+-Auflösung ausgestattet, das nicht nur mit bis zu 120 Hz arbeitet, sondern auch maximal 4.000 Nits hell werden kann. In Extremsituationen lässt sich der Bildschirm also immer gut ablesen. Angetrieben wird das Handy vom Snapdragon 8s Gen 3, dem bis zu 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher zur Verfügung stehen. Honor verbaut eine 50-MP-Hauptkamera, einen 12-MP-Ultra-Weitwinkel und ein 50-MP-Teleobjektiv. Der Akku ist mit 5.200 mAh sehr üppig bemessen. Er lässt sich mit 100 Watt per Kabel und 66 Watt kabellos aufladen (Quelle: Honor).

Im Video könnt ihr euch das Design des Honor 200 Pro anschauen:

Honor 200 Pro: Design im Detail

Das normale Honor 200 ist aber auch nicht uninteressant. Es kommt mit einem 6,7-Zoll-OLED-Display, das aber ebenfalls mit bis zu 120 Hz arbeitet und maximal 4.000 Nits hell werden kann. Honor macht in dem Bereich absolut keine Kompromisse. Als Chip kommt der Snapdragon 7 Gen 3 zum Einsatz, der auf bis zu 16 GB RAM und 512 GB internen Speicher zugreifen kann. Der Akku ist auch hier 5.200 mAh groß und lässt sich mit 100 Watt per Kabel schnell aufladen. Auf eine kabellose Ladefunktion müsst ihr aber verzichten.

Beide Smartphones verfügen über eine Dual-SIM-Funktion, kommen mit Android 14 und MagicOS 8.0 und sind mit einem In-Display-Fingerabdrucksensor ausgestattet. Wasserdicht sind beide Smartphones nicht. Das Pro-Modell erfüllt immerhin die IP55-Zertifizierung. Wie es um Software-Updates steht, ist auch offen.

Honor 200 (Pro): Preis und Verfügbarkeit

In China findet der Marktstart des Honor 200 und 200 Pro am 31. März 2024 statt. Es werden verschiedene Speichervarianten angeboten:

Honor 200 mit 12 GB und 256 GB für 2.699 Yuan (etwa 343 Euro)

Honor 200 mit 12 GB und 512 GB für 2.999 Yuan (etwa 381 Euro)

Honor 200 mit 16 GB und 256 GB für 2.999 Yuan (etwa 381 Euro)

Honor 200 mit 16 GB und 512 GB für 3.199 Yuan (etwa 407 Euro)

Honor 200 Pro mit 12 GB und 256 GB für 3.499 Yuan (etwa 444 Euro)

Honor 200 Pro mit 12 GB und 512 GB für 3.799 Yuan (etwa 482 Euro)

Honor 200 Pro mit 16 GB und 512 GB für 3.999 Yuan (etwa 508 Euro)

Honor 200 Pro mit 16 GB und 1 TB für 4.499 Yuan (etwa 571 Euro)

Welche Versionen zu welchem Preis nach Europa kommen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Handys werden aber teurer als in China.

