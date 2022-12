Sony kündigt einen DLC für Horizon Forbidden West an. PlayStation-Spieler können sich also auf neue Abenteuer mit Roboter-Dinos und Heldin Aloy freuen. Allerdings zeichnet sich dadurch auch langsam aber sicher das Ende der PS4 ab.

Horizon Forbidden West: PS4-Spieler schauen in die Röhre

Horizon Forbidden West ist einer der größten Blockbuster für die PS4 und PS5. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Sony das nächste Kapitel in der Geschichte von Heldin Aloy ankündigt. Der frisch angekündigte DLC Burning Shores wird dabei am 19. April erscheinen. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht: Sony lässt Spieler mit einer PlayStation 4 im Regen stehen.

Auf dem PlayStation-Blog verrät Sony, dass der DLC ausschließlich für die PlayStation 5 erscheint. Wenn ihr Horizon Forbidden West also auf der PS4 abgeschlossen habt, müsst ihr auf das neue Dino-Abenteuer verzichten. Entwickler Guerrilla Games gibt hierzu an, dass ihre technische und kreative Vision nur auf der PS5 umzusetzen sei (Quelle: Sony).

Entscheidungen wie diese läuten wohl langsam das Ende der inzwischen neun Jahre alten Konsole ein. Auch die Erweiterung für Cyberpunk 2077 erscheint bereits ausschließlich für PS5, Xbox Series X|S und PC. In der Zukunft ist damit zu rechnen, dass immer mehr Spiele und Erweiterungen ausschließlich für die aktuellen Konsolen erscheinen.

Schaut euch hier den Trailer für Horizon Forbidden West: Burning Shores an:

Horizon Forbidden West: Burning Shores – Ankündigungstrailer

Worum geht es im DLC zu Horizon Forbidden West?

Im Burning-Shores-DLC besucht ihr zusammen mit Aloy das postapokalyptische Los Angelos. Die Großstadt ist inzwischen von einem Dschungel überwuchert. Gleichzeitig sind einige Lavaströme an die Oberfläche getreten, die den Burning Shores ihren Namen geben.

Die neue Umgebung sollt ihr komplett per Wasser oder auf dem Rücken eines Roboter-Vogels erkunden können. Im Trailer wird weiterhin eine neue mechanische Bedrohung vorgestellt, die auch gleich mit dem Hollywood-Schriftzug aufräumt. Weitere Details sollen in Kürze folgen.