Dass der Nachfolger von Horizon Zero Dawn erscheint, haben wir bereits gewusst, auch, dass die Entwickler grafisch noch einmal drauflegen wollten. Offensichtlich ist es ihnen auch gelungen, wie der Ankündigungs-Trailer zu Horizon: Forbidden West beweist.

Im Rahmen des „Future of Gaming“-Events wurde nicht nur die PlayStation 5 vorgeführt, auch Spiele, auf die sich die Fans künftig freuen können, wurden vorgestellt. Ein Highlight davon ist Horizon: Forbidden West, die Fortsetzung des ersten Spiels.

In Horizon: Forbidden West kann man bestimmt auch sehr hübsche Bilder machen.

Eine fantastische Welt mit vielen Gefahren

Horizon: Forbidden West setzt Aloys Geschichte fort. Sie zieht nach Westen in das ferne Amerika, um einer majestätischen, aber gefährlichen Welt zu trotzen, wo sie sich ehrfurchtgebietenden Maschinen und mysteriösen neuen Bedrohungen stellen muss.

Der Ankündigungs-Trailer zeigt fantastische Welten, Elend und Leid, aber auch magische Momente des Spiels. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

