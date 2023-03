Xbox-Besitzer können sich aktuell alle drei Spiele der Metro-Trilogie in einem Bundle schnappen – und dabei 80 Prozent sparen. Die beliebten Horror-Shooter sind aber nur noch für kurze Zeit massiv im Preis reduziert.

Der Horror-Shooter Metro 2033 hat sich als intensives Survival-Abenteuer 2010 in der Community etabliert und begeistert zusammen mit seinen beiden Nachfolge-Spielen auch heute noch Fans von düsteren Weltuntergangsszenarien. Derzeit ist die Trilogie im Xbox-Store um 80 Prozent im Preis reduziert – kein Wunder, dass die Horror-Hits wieder in die Bestseller-Charts drängen.

Metro-Trilogie: Horror-Shooter auf der Xbox im Angebot

In der Welt von Metro 2033 wurde der Planet von einem Atomkrieg in Schutt und Asche gelegt – ihr findet euch als Überlebender in den U-Bahn-Tunneln von Moskau wieder und müsst in der Apokalypse überleben – dabei stehen euch nicht nur andere Menschen, sondern auch blutrünstige Mutanten und Monster im Wege. Die Nachfolger Metro Last Light und Metro Exodus führen den unerbittlichen Überlebenskampf weiter.

Schaut euch hier den Story-Trailer zu Metro Exodus an:

Metro Exodus - Story Trailer

Im Xbox-Store könnt ihr euch jetzt die drei Metro-Spiele im Bundle schnappen – ihr bekommt die Redux-Versionen von Metro 2033 und Metro Last Light zusammen mit Metro Exodus Gold Edition aktuell für nur 11,99 Euro statt 59,99 Euro. Somit bekommt ihr jeden einzelnen der Horror-Shooter quasi für nur 4 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 6. März 2023 gültig.

Xbox-Charts: Hogwarts Legacy dominiert

Die Metro-Trilogie hat sich in den Xbox-Charts nach vorne bis auf den zweiten Platz vorgekämpft – nur die ebenfalls stark reduzierte Dead Island Definitive Collection ist derzeit noch beliebter. Hinter den beiden Horror-Spielen folgen in den Top 5 Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Monopoly Plus.

