Im Laufe des Jahres 2024 soll es endlich mit House of the Dragon weitergehen. HBO gibt jetzt allerdings bekannt, dass die zweite Staffel des Game-of-Thrones-Prequels deutlich kürzer ausfallen wird. Der Tanz der Drachen muss in weniger Folgen als ursprünglich geplant ausgetragen werden.

House of the Dragon: Staffel 2 bekommt weniger Folgen

Die Fantasy-Serie House of the Dragon konnte im vergangenen Jahr großen Erfolg erzielen. Dementsprechend ist HBO natürlich gerne bereit, die Geschichte rund um die inzestuöse Targaryen-Familie fortzusetzen. Fans müssen allerdings mit einer deutlich kürzeren Staffel rechnen. Deadline berichtet jetzt, dass nur acht Folgen geplant sind.

Wie schon bei Staffel 1 seien zunächst 10 Folgen geplant gewesen. Allerdings hätten Überarbeitungen des Drehbuchs zu einer Verkürzung geführt. Laut einem Sprecher hat das allerdings nichts mit Sparmaßnahmen bei HBO zu tun, sondern sei allein mit dem Verlauf der Story zu begründen.

Langfristig würde das Team rund um Ryan Condal und Autor George R.R. Martin drei oder vier Staffeln für den gesamten Tanz der Drachen einplanen. Problematisch sei hier jedoch, wie die Geschichte aufgeteilt und welche Schlachten in welcher Staffel stattfinden sollen (Quelle: Deadline).

Unsere Kollgegen von Kino.de verraten euch, was euch in Staffel 2 erwarten wird:

Wie viele Staffeln bekommt House of the Dragon?

Durch die Verkürzung der zweiten Staffel würden ein Teil der Story und auch eine wichtige Schlacht jetzt in die dritte Staffel geschoben werden. Laut Deadline bedeutet das, dass House of the Dragon insgesamt vermutlich bei vier Staffeln landen wird. Eine finale Entscheidung darüber sei aber noch nicht getroffen. GoT-Schöpfer George R.R. Martin hatte angekündigt, dass es vier Staffeln brauche, um der Geschichte gerecht zu werden. Er ging dabei allerdings auch von jeweils zehn Folgen aus.

Ein Hoffnungsschimmer für Fans ist immerhin, dass HBO wohl bereits jetzt grünes Licht für die dritte Staffel geben will. Dadurch könnte frühzeitig mit der Besetzung neuer Rollen und der Vorproduktion begonnen werden.

Dadurch bleibt uns hoffentlich eine erneute zwei Jahre lange Wartezeit erspart. Die Dreharbeiten für Staffel 2 sollen jetzt bald beginnen. Mit dem Release ist im Sommer 2024 zu rechnen.