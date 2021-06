Heute ist ein großer Tag für Huawei. Der chinesische Konzern wird sein neues Betriebssystem HarmonyOS offiziell der Welt vorstellen und auf Produkte bringen, die bisher noch mit Android oder anderen Betriebssystemen ausgestattet waren. Ihr könnt euch das Spektakel im Livestream mit anschauen.

Huawei-Event im Livestream verfolgen

Noch nie war ein Huawei-Event so interessant wie heute. Um 14:00 Uhr deutscher Zeit wird Huawei die Zukunft des Konzerns verkünden. Nach dem US-Bann lief es für das chinesische Unternehmen nicht mehr so gut, sodass nach Auswegen gesucht wurde. HarmonyOS ist so ein Ausweg. Es soll eine Alternative zu Android werden und viele Geräte von Huawei antreiben aber auch zusammenführen. Das Event wird auf YouTube übertragen und ihr könnt es euch ganz einfach hier anschauen:

Was wird heute vorgestellt?

Die wichtigste Vorstellung wird heute natürlich HarmonyOS 2.0 für den internationalen Markt sein. Das Betriebssystem soll auf Fernsehern, Smartwatches, Tablets, Smartphones und vielen anderen Geräten zum Einsatz kommen und eine nahtlose Zusammenarbeit gewährleisten. Die Erwartungen sind hoch, sodass wir sehr gespannt sind, was HarmonyOS wirklich kann.

Passend zu HarmonyOS 2.0 werden mit der Huawei Watch 3 und MatePad Pro 2 zwei neue Produkte vorgestellt, die direkt mit dem neuen Betriebssystem laufen. Doch nicht nur das Betriebssystem soll neu sein, auch die Ausstattung und das Design soll sich stark verändern.

Zudem könnte Huawei heute den Start vom Upgrade auf HarmonyOS für ausgewählte Smartphones ermöglichen. Zumindest alle Geräte, die mit Android ohne Google-Dienste erschienen sind, könnten schon bald das Upgrade erhalten. Ob sich der Umstieg lohnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Diese drei Themenfelder sind im Grunde sicher, da Huawei sie mit Teaser-Bildern schon bestätigt hat. Denkbar wäre noch eine „Überraschung“. Das Huawei P50 müsste auch bald vorgestellt werden. Ob es heute so weit sein wird, glauben wir zwar nicht, ausschließen können wir es aber auch nicht.

