Huawei feiert wichtigen Meilenstein – doch es könnte der Letzte sein

Kurz vor der Präsentation des Huawei P40 (Pro) kann der chinesische Hersteller einen Meilenstein feiern: Die Benutzeroberfläche EMUI 10 ist nun auf 100 Millionen Handys des Anbieters zu finden. Eine neue Version wurde jetzt auch schon angekündigt – doch der Abschied von Android scheint unausweichlich.

Huawei steht zwar weiter unter Beschuss aus den USA, kann sich in Sachen Software aber dennoch auf die Schulter klopfen. Wie der Handyhersteller nun bekannt gab, ist die aktuelle Benutzeroberfläche EMUI 10 auf Basis von Android 10 mittlerweile auf 100 Millionen Smartphones von Huawei und der Tochtermarke Honor zu finden. Version 10.1 von EMUI steht nun ebenfalls schon in den Startlöchern und könnte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.

EMUI war erstmals im Jahr 2012 als „Emotion UI“ veröffentlicht worden, damals noch auf Basis von Android 2.3. Die derzeit verfügbare Version EMUI 10 wurde im August 2019 bei der Huawei Developer Conference vorgestellt und war einen Monat später als Beta-Version auf dem Huawei P30 und P30 Pro zu finden. Die finale Variante kam dann kurze Zeit später zusammen mit dem Huawei Mate 30 (Pro) auf den Markt und hat sich seitdem rasant verbreitet.

Zusammen mit dem Huawei P40 (Pro) wird am 26. März 2020 dann wohl Version 10.1 von EMUI präsentiert. Wo hier genau mit Verbesserungen und neuen Funktionen zu rechnen ist, hat der Hersteller noch nicht verraten. Bei Twitter wurde bereits ein erster Teaser veröffentlicht, auf dem ein altes Telefon mit Wählscheibe zu sehen ist. Die Art, wie wir „mit Freunden umgehen“, soll sich „für immer ändern“, wenn es nach dem Teaser geht.

The way you mingle with your folks is about to change forever. EMUI10.1 is 3 days away. Get Ready! #ASeamlessAILife #EMUI #HUAWEIP40 pic.twitter.com/bB3bdaXmP8