Kameras in Smartphones spielen eine immer größere Rolle. Die Hersteller wollen unbedingt die beste Kamera in einem Handy verbauen, um damit werben zu können. Nachdem Google sich den Kamera-Thron für wenige Tage sichern konnte, schlägt Huawei jetzt zurück.

Huawei Mate 50 Pro ist das beste Kamera-Smartphone

Google ist vor einiger Zeit eine echte Überraschung gelungen. Das Pixel 7 Pro hat sich unerwartet auf den ersten Platz im Kamera-Test von DxOMark gesetzt. Lange konnte Google den Platz an der Sonne aber nicht genießen. Es gibt jetzt nämlich einen neuen Kamera-König. Das Huawei Mate 50 Pro holt sich nämlich den ersten Platz und übertrumpft die Konkurrenz mit einer Punktzahl von 149 (Quelle: DxOmark). Das Pixel 7 Pro kommt auf 147 Punkte, das iPhone 14 Pro Max auf 146 Punkte. Es ist also sehr knapp an der Spitze.

Sowohl in der reinen Bildqualität als auch bei Bokeh-Fotos holt sich das Huawei Mate 50 Pro die bisher höchste Punktzahl. Im Bereich des Zooms und der Videoqualität liegt es ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Abstriche müsst ihr bei der Vorschau machen, die euch das Huawei-Handy anzeigt, während ihr das Foto schießt. Das Endergebnis entspricht demnach nicht dem, was ihr vorher im Sucher auf dem Display zu sehen bekommt. Hier gibt es nur 63 von maximal 91 Punkten. Gut möglich, dass Huawei in dem Punkt noch einmal per Software-Update nachbessern kann.

Unser erster Eindruck vom Huawei Mate 50 Pro

Die hervorragende Bildqualität des Huawei Mate 50 Pro haben wir schon beim Erstkontakt mit dem Handy bemerkt. Die Kamera hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen, wie ihr dem obigen Video entnehmen könnt. Da Huawei weiterhin unter einem US-Embargo steht, müsst ihr auf Google-Dienste und 5G verzichten. Mit 1.199 Euro ist das Handy in Deutschland zudem ziemlich teuer. Dafür bekommt ihr aber auch eine hervorragende Kameraleistung. Das Google Pixel 7 Pro (Test) bleibt weiterhin ein hervorragendes Handy, welches zudem mit 900 Euro deutlich günstiger ist und keine Einschränkungen besitzt.

